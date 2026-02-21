Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Černobyľ po 40 rokoch: Vzácne kone Przewalského sa rozmnožili, no hrozí im zabitie mínami

V uzavretej zóne okolo ukrajinskej Černobyľskej jadrovej elektrárne bol videný vzácny kôň Przewalského. Informovala o tom správa rezervácie.

Vtedy a teraz! Spoznáte túto ženu na starej fotke? Dnes má 73, ale stále vyzerá ako mladica
Prominenti
Záznam zo zemetrasenia v okolí Šamorína
Správy
Štrajk odborárov KIA na Námestí Andreja Hlinku v Žiline
Správy

Domáce správy

FOTO Dramatické chvíle na svahoch:
Dramatické chvíle na svahoch: Záchranársky vrtuľník zasahoval pri štyroch zranených lyžiaroch
Domáce
Prečo u nás došlo
Prečo u nás došlo k ZEMETRASENIU? Odborníci vysvetlili príčiny! Ešte nemusí byť KONIEC, hrozba otrasov
Domáce
Smer podporí 5-ročné volebné
Smer podporí 5-ročné volebné obdobie: SaS hovorí o riziku, žiada poctivú diskusiu
Domáce
Ministerstvo vnútra radí: Ako sa správne chrániť pri zemetrasení? Na toto si dajte pozor
Ministerstvo vnútra radí: Ako sa správne chrániť pri zemetrasení? Na toto si dajte pozor
Zahraničné

Zahraničné

Černobyľ po 40 rokoch:
Černobyľ po 40 rokoch: Vzácne kone Przewalského sa rozmnožili, no hrozí im zabitie mínami
Emmanuel Macron
Francúzsko pred zhromaždením na podporu Deranquea v napätí: Macron vyzýva na zachovanie pokoja
Zahraničné
Ilustračné foto
Po zemetrasení v Afganistane hlásia úrady malé škody a jednu zranenú osobu
Zahraničné
Ilustračné foto
Hrozba trestu smrti v Iráne: Najmenej 30 osôb čelí popravám po masových protestoch
Prominenti

Prominenti

Emma Tekelyová
Vtedy a teraz! Spoznáte známu moderátorku na starej fotke? Dnes má 73 a stále vyzerá ako mladica
Domáci prominenti
Zendaya
Obľúbená herečka zapálila bulvárny oheň: Snubný diamant vymenila za ZLATÚ OBRÚČKU! Tajná svadba?
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová
Eriku Barkolovú donútili KOPAČKY od frajera schudnúť: Vyfintená na plese so záhadným MUŽOM!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, manželia
Nádherná manželka Ondreja Kandráča: Bude z nej MODERÁTORKA? Aha, čo odhalil muzikant!
Zaujímavosti

Zaujímavosti

Na železničnej stanici sa
Nečakaný pasažier na železničnej stanici: HUS nevedela nastúpiť do vlaku a majiteľ už sedel vo vlaku! Ako to dopadlo?
Zaujímavosti
Mama Cat
Najvernejšiu zamestnankyňu vyhodili pre prísne pravidlá: Pozrite sa, KTO prišiel o prácu! Zákazníci spisujú PETÍCIU
Zaujímavosti
Talianov baví vtipné VIDEO:
Talianov baví vtipné VIDEO: Na ihrisko vtrhli diviaky, hrajú sa ako my
FOTO Chcela ju predať za
Chcela ju predať za PÁR DROBNÝCH, no v deň 91. narodenín prišiel šok: Stará nádoba z terasy má hodnotu LUXUSNÉHO auta!
Dobré správy

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
Ekonomika

Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Šport

Šport

ZOH 2026 VIDEO len pre silné povahy: V Miláne tuhla krv v žilách, Poľku odnášali s porezanou tvárou
ZOH 2026 VIDEO len pre silné povahy: V Miláne tuhla krv v žilách, Poľku odnášali s porezanou tvárou
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO ZOH 2026 Obrovská dráma až do konca: Dominancia Francúzska, Česko siahalo na senzáciu
VIDEO ZOH 2026 Obrovská dráma až do konca: Dominancia Francúzska, Česko siahalo na senzáciu
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO ZOH 2026 Neuveriteľný moment! Unikátny prepis histórie sa zdal totálne nemožný, ale všetko je inak
VIDEO ZOH 2026 Neuveriteľný moment! Unikátny prepis histórie sa zdal totálne nemožný, ale všetko je inak
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Országh proti USA nespokojný s viacerými vecami: Takýto zápas sme doteraz ešte nehrali
ZOH 2026 Országh proti USA nespokojný s viacerými vecami: Takýto zápas sme doteraz ešte nehrali
Auto-moto

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Prostredie práce
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
Hľadám prácu
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Získaj prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Technológie

Lieky sú čoraz menej účinné a baktérie im odolávajú. Vedci teraz testujú nový CRISPR systém, ktorý môže ich obranu úplne vyradiť
Lieky sú čoraz menej účinné a baktérie im odolávajú. Vedci teraz testujú nový CRISPR systém, ktorý môže ich obranu úplne vyradiť
Správy
PromptSpy je prvý Android malvér, ktorý využíva generatívnu AI priamo počas útoku
PromptSpy je prvý Android malvér, ktorý využíva generatívnu AI priamo počas útoku
Android
Vyhubili moderní ľudia Neandertálcov z povrchu Zeme? Nový výskum prináša definitívnu odpoveď
Vyhubili moderní ľudia Neandertálcov z povrchu Zeme? Nový výskum prináša definitívnu odpoveď
História
Google odhalil novú ruskú hackerskú skupinu. Jej „CANFAIL“ útoky sú vďaka AI brutálne, nachytať sa môže ktokoľvek
Google odhalil novú ruskú hackerskú skupinu. Jej „CANFAIL“ útoky sú vďaka AI brutálne, nachytať sa môže ktokoľvek
Bývanie

Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Pre kutilov

Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Myslela som si, že som asexuálna: Napokon som zistila, že to bolo len nesprávnym výberom partnerov v mojej posteli
Láska a sex
Myslela som si, že som asexuálna: Napokon som zistila, že to bolo len nesprávnym výberom partnerov v mojej posteli
Prečo u nás došlo
Domáce
Prečo u nás došlo k ZEMETRASENIU? Odborníci vysvetlili príčiny! Ešte nemusí byť KONIEC, hrozba otrasov
Na TAKÉTO zemetrasenie nie
Domáce
Na TAKÉTO zemetrasenie nie sme u nás zvyknutí: PÄŤ VECÍ, ktoré robte, ak sa otrasy objavia znova!
MIMORIADNE Juhozápad Slovenska zasiahlo
Domáce
MIMORIADNE Juhozápad Slovenska zasiahlo ZEMETRASENIE! Sila 4,3 magnitúdy, epicentrum pri Šamoríne
Ďalší incident s medveďom:
Domáce
Ďalší incident s medveďom: Zviera neprežilo! Kuffa zverejnil citlivé zábery

