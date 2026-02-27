Veľká pocta pre Trenčín: Britské noviny ho zaradili medzi naj cestovateľské destinácie bez davov

Britský denník Dailymail hľadal menšie a málo známe mestečká v Európe, ktoré sú ideálne na víkendový pobyt alebo predĺženú dovolenku. Veľkej pocty sa dočkal Trenčín, ktorý sa dokonca dostal na vrchol zoznamu. Za pozornosť vďačí aj tomu, že je tento rok Európskym hlavným mestom kultúry a návštevníkom ponúka množstvo skvelého programu.
