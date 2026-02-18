ZOH 2026 Petra Vlhová obhajuje olympijské zlato: Online prenos z 1. kola slalomu žien

CORTINA D´AMPEZZO - Deň D je tu! Petra Vlhová dnes absolvuje dlho očakávaný návrat do individuálnych pretekov. Ako sa jej bude dariť na olympijskom svahu v Cortine? Prvé kolo slalomu žien sa začne o 10:00.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Škandál v žilinskej ambulancii: Opitá lekárka skončila v rukách polície, v dychu mala viac ako jedno promile!
AKTUÁLNE Tragické ráno v Bratislave: Na lavičke našli mŕtveho muža (†46)! Na mieste je polícia