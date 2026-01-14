Odmietla sa postaviť v autobuse a zmenila dejiny: Zomrela Claudette Colvinová

Vo veku 86 rokov v utorok zomrela černoška Claudette Colvinová, ktorej zatknutie v polovici 50. rokov kvôli odmietnutiu uvoľniť beloške miesto v autobuse pomohlo odštartovať moderné hnutie za občianske práva. S odvolaním sa na nadáciu nesúcu jej meno o tom včera neskoro večer informovala agentúra AP.
