Rodinné predstavenie Snehulienka sa totálne ZVRHLO: Rozkroky a zadky! Deťom museli v hrôze zakrývať oči

Snehulienky predviedli erotický tanec pred deťmi.
Snehulienky predviedli erotický tanec pred deťmi. (Zdroj: X/nexta_polska )
MOSKVA - Malo ísť o sviatočné podujatie pre celé rodiny. Namiesto radosti však prišiel šok, hnev a lavína sťažností. Vystúpenie tanečníc prezlečených za „Snehulienky“ rozvírilo vášne ďaleko za hranicami koncertnej sály.

Rodinné publikum a program ktorý prekvapil

Rozruch vypukol po novoročnom zimnom koncerte v jednom z mestských centier umenia v ruskom Nižnom Tagile. V hľadisku sedeli rodičia s deťmi, ktorí očakávali tradičný sviatočný program. To, čo nasledovalo, však mnohých zaskočilo.

Na pódiu sa objavili tanečnice v kostýmoch pripomínajúcich Snehulienky. Ich choreografia však podľa divákov výrazne prekročila hranice bežného detského vystúpenia. Pohyby, kostýmy aj celkové vyznenie pôsobili skôr ako program určený dospelému publiku.

„Pre deti úplne nevhodné“

Záznam z vystúpenia sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach a vyvolal ostré reakcie. Rodičia poukazovali na to, že koncert bol propagovaný ako rodinné novoročné podujatie bez vekového obmedzenia.

„Neprišli sme na lekciu erotického tanca,“ písali pobúrení rodičia v miestnych diskusiách. Viacerí uvádzali, že časť rodín počas vystúpenia opustila sálu. Niektorí rodičia deťom dokonca zakrývali oči, aby nevideli dianie na javisku.

Obrana tanečníc a vysvetlenie vedenia

Tanečnice zo štúdia MDT reagovali s tým, že išlo o program označený ako 18+. Zdôraznili, že sú dospelé profesionálky a ich vystúpenie nebolo vulgárne, ale umelecké. Podľa nich ide o rozdielne vnímanie tanca a estetiky.

Riaditeľka kultúrneho centra však tvrdí, že o charaktere vystúpenia nebola informovaná. Podľa jej vyjadrenia si štúdio MDT priestor prenajalo komerčne a predaj vstupeniek zabezpečovala vedúca tanečného súboru, nie samotná inštitúcia.

Od internetu k oficiálnym sťažnostiam

Kauza sa rýchlo dostala aj mimo lokálnych sociálnych sietí. Video začali preberať celoštátne ruské portály a miestne úrady dostali sťažnosti od obyvateľov.

Niektorí žiadajú zásah prokuratúry a požadujú, aby boli podobné vystúpenia v zariadeniach určených aj pre deti zakázané. Podľa kritikov ide o zlyhanie organizácie a nedostatočnú kontrolu obsahu v kultúrnych inštitúciách, píšu ruské médiá.

