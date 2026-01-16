Sezóna v Jasnej je v plnom prúde - aj s novinkou, akú inde na Slovensku nenájdete

JASNÁ - Zimná sezóna v Nízkych Tatrách a stredisku Jasná sa oficiálne začala už 29. novembra 2025 a potrvá približne päť mesiacov. Lyžiari tam majú k dispozícii asi 17 kilometrov zjazdoviek.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúca výzva v televízii: Zničme celú Ukrajinu, musíme zabiť viac ľudí! TOTO je už úplné dno
Tragédia v aquaparku! Plavčík (†24) sa ponoril pre obrúčku návštevníčky, vtiahlo ho do odtoku: Utopil sa
Po rokoch opäť ožíva aj Lučanského prípad: Ombudsman má toho DOSŤ, podmienky vo väzbe poženie do Štrasburgu!