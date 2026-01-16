Európska agentúra varuje aerolinky! Lietadlám odporúča vyhnúť sa iránskemu vzdušnému priestoru

KOLÍN NAD RÝNOM - Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) so sídlom v Kolíne nad Rýnom v piatok vyzvala letecké spoločnosti z členských štátov, aby sa ich lietadlá vyhli vzdušnému priestoru Iránu. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Prítomnosť a možné použitie širokej škály zbraní a systémov protivzdušnej obrany v kombinácii s nepredvídateľnými reakciami štátu... predstavuje vysoké riziko pre civilné lety vo všetkých nadmorských výškach a letových úrovniach,“ uviedla EASA v správe o potenciálnych konfliktných zónach. Podľa vyhlásenia napätie v regióne a možnosť vojenskej akcie Spojených štátov zvýšili pohotovosť iránskej protivzdušnej obrany. To zvyšuje riziko nesprávnej identifikácie lietadiel v iránskom vzdušnom priestore.
Dôvodom napätia sú protesty a následná tvrdá reakcia iránskych úradov. Demonštrácie sa začali 28. decembra pre ekonomické problémy krajiny a prerástli do protestov priamo ohrozujúcich teokratický režim. Zdá sa, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdou reakciou v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a hrozbou trestov smrti. V piatok sa však nezvyčajne poďakoval iránskej vláde za to, že podľa jeho slov nepristúpila k plánovaným popravám stoviek politických väzňov.