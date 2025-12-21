Známa herečka porodila svoju dcérku DOMA: Dievčatko dostalo netradičné, ale krásne meno!

Herečka Debby Ryan, ktorú si mnohí pamätajú ako seriálovú Jessie z Disney Channel, má za sebou jeden z najkrajších okamihov. Spolu s manželom, bubeníkom kapely Twenty One Pilots Joshom Dunom, sa stali rodičmi. Rozhodli sa pre pôrod v domácom prostredí a hrdá mamina opísala celý zážitok naozaj krásne.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
JASNÝ ODKAZ prezidenta Pellegriniho: Príprava ďalšej KONSOLIDÁCIE bude kľúčová! Hlas-SD sa musí rozhodnúť, kam smeruje!
Problémy s energopomocou: TIETO domácnosti nič nedostanú! Ministerka Saková nateraz nevidí riešenie
POKUS o VRAŽDU v Leviciach: PRVÉ ZÁBERY z miesta činu! TU mal muž zhodiť z Kalvárie svoju bývalú priateľku