Kto je Lucia Szabová? Šampiónka Oktagon Výzvy doposiaľ v thajskom boxe a MMA nespoznala premožiteľku

BRATISLAVA - Lucia Szabová je považovaná za jednu z 3 najlepších bojovníčok na česko-slovenskej scéne. Cestu k MMA si našla vďaka účasti v reality show Oktagon Výzva, ktorej 4. sériu dokázala vyhrať. Do Výzvy prišla ako dovtedy neporazená thai boxerka so skóre 12-0 a celú reality show vyhrala po tom, ako Sandra Mašková oznámila koniec kariéry. Odvtedy Szabová nastúpila do dvoch MMA zápasov, ktoré oba dokázala ukončiť pred limitom.