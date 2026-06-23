Toto je sestra legendárnej Ivety Bartošovej (†48): Aha, takto teraz vyzerá jej dvojča!

PRAHA - Od tragickej smrti Ivety Bartošovej uplynulo už viac než desať rokov, no spomienky na obľúbenú speváčku sú stále živé. Málokto však vie, že mala dvojča – sestru Ivanu. Tá sa po rokoch strávených vo Švajčiarsku opäť objavila v Česku. Takto dnes vyzerá!
Meno Ivety Bartošovej (†48) netreba nikomu zvlášť predstavovať. Patrila medzi najvýraznejšie osobnosti česko-slovenskej hudby a ani viac než desať rokov po jej tragickej smrti v roku 2014 na ňu verejnosť nezabudla. Oveľa menej sa však hovorí o jej sestre Ivane, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Viana. Málokto pritom vie, že Ivana je Ivetiným dvojčaťom a na svet prišla o pätnásť minút skôr.
Ich mama pôvodne vôbec netušila, že k vtedy dvojročnému synovi Lumírovi (62) pribudnú naraz až dve dcéry. Dvojičky Ivana a Iveta síce vyrastali spolu, no už od detstva sa výrazne líšili povahou. Zatiaľ čo Ivana pôsobila energicky, sebavedomo a odolne, Iveta bola citlivejšia, zraniteľnejšia a všetko intenzívnejšie prežívala. Napätie medzi sestrami sa ešte prehĺbilo v čase, keď sa začali objavovať názory, že Ivana disponuje kvalitnejším hlasom a speváckym prejavom.
Pre už aj tak krehký súrodenecký vzťah to nebola jednoduchá situácia. Do ich osudov zasiahli aj vtedajšie predstavy hudobných producentov a manažérov, podľa ktorých nebolo vhodné, aby na scéne súčasne pôsobili dve speváčky-dvojičky s rovnakým priezviskom. Na podnet Ivety si preto Ivana zmenila umelecké meno na Vianu, aby nemali rovnaké iniciály I. B. Ani to však nestačilo a napokon musela svojej slávnejšej sestre ustúpiť.