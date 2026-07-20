Súd rozhodol v kauze Kuffovcov: Spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania ich oslobodil!

KEŽMAROK - Sudca pracoviska Okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby Štefana Kuffu a Filipa Kuffu, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek.
Sudca v odôvodnení rozsudku okrem iného uviedol, že obžaloba súdu nepredložila dostatočné dôkazy. Znalecký posudok z odboru psychológie podľa neho nie je dôkazom, ktorý by mohol dokazovať spáchanie skutku. Výpovede svedkýň Alexandry Ksiažekovej a Henriety Bagoňovej, ktoré neboli priamo pri incidente, mali podľa sudcu obmedzenú preukaznú hodnotu a okrem toho sa v niektorých aspektoch líšili. Sudca takisto poukázal na to, že u poškodeného neboli viditeľné vonkajšie príznaky zranení po útoku vo forme začervenania, opuchu či modrín, čo spochybňuje priebeh skutku tak, ako ho poškodený popísal. Sudca rovnako pripomenul, že počas dokazovania nebolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že sa skutok stal.
Ksiažek na súde pred časom vypovedal, že Kuffovci ho fyzicky napadli, pričom ho mali škrtiť, vykrútiť mu nos a udierať päsťami do stehna, a vyhrážali sa mu. Tí od začiatku považujú obžalobu za neopodstatnenú a sú presvedčení, že išlo o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Bagoňovou.