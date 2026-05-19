Otrasný prípad v Trnave! Niekto sa vlámal do domu smútku na cintoríne, prípad rieši polícia

TRNAVA - V Trnave na Nitrianskej ulici rieši polícia nepríjemný incident. Podľa našich miestnych zdrojov sa mal neznámy páchateľ vlámať do domu smútku na cintoríne, odkiaľ zmizlo náradie aj technika. Prípad rieši polícia.
Vyšetrovanie prípadu potvrdila aj trnavská krajská polícia. „Môžeme potvrdiť, že polícia prijala oznámenie o odcudzenom náradí zo skladu na jednom z trnavských cintorínov. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru,“ uviedla pre Topky.sk krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
Podľa jej slov policajti momentálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony v rámci prípravného konania. „Vzhľadom na prebiehajúce konanie, ktoré je v tomto štádiu neverejné, nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ dodala.