ZÁHADNÉ zmiznutie Anny na Malorke! Už mesiac je nezvestná: Kľúčovú úlohu zohráva jeden muž

PALMA DE MALLORCA - Už mesiac uplynul od posledného kontaktu 33‑ročnej Anny Wilskej s rodinou. Poľka pochádzajúca z Veľkopoľska zmizla na Malorke za nejasných okolností. Do pátrania sa najnovšie zapojil aj medzinárodný tím detektívov, ktorý pracuje priamo na ostrove. Kľúčovým sa môže ukázať muž, z ktorého profilu Anna naposledy písala svojej rodine.
Anna sa 13. apríla telefonicky spojila s bratom, no hovor sa náhle prerušil. O štyri dni neskôr (17. 4.), poslala rodine správu z účtu neznámeho muža. Tvrdila, že ju na pláži okradli o telefón aj všetky doklady, píše poľský portál Fakt.
„Ahoj Kamil, tu Ania Wilska. Môžeš, prosím, povedať Kini, nech sa skontaktuje s mojou sestrou? Som v Španielsku a okradli ma na pláži. Nemám telefón, pas ani nič. Ak by jej moja sestra poslala číslo, pošli mi ho sem a ja jej neskôr zavolám, aby sa nebála. Nemám ako odpísať a stratila som všetky kontakty. Veľká vďaka,“ znela správa od neznámeho profilu na sociálnej sieti.
Španielska polícia potvrdila, že Anna 14. apríla osobne nahlásila krádež na policajnej stanici v Palme. K incidentu malo dôjsť na pláži Can Pere Antoni. Od 17. apríla však Anna neiniciovala žiadny kontakt – neozvala sa rodine, priateľom ani poľskému konzulátu. Nezačala ani proces vybavovania náhradného cestovného dokladu.
Detektívi pracujú na Malorke, kľúčový môže byť neznámy muž
Na žiadosť rodiny sa do pátrania zapojil medzinárodný tím detektívov a investigatívcov. Časť z nich už pracuje priamo na Malorke. „V tejto fáze je kľúčové zistiť, čo sa dialo s Annou od momentu, keď nahlásila krádež, až po chvíľu, keď kontaktovala rodinu z profilu neznámeho muža. Musíme zistiť, kde bola, s kým sa stretla, kde nocovala a či jej niekto skutočne pomáhal,“ uviedol koordinátor tímu Dawid Burzacki.
Podľa neho je jedným z najdôležitejších bodov práve identifikácia muža, z ktorého účtu Anna naposledy písala. „Nepripisujeme mu žiadnu vinu a neformulujeme voči nemu obvinenia. Môže byť človekom, ktorý sa snažil pomôcť, môže byť svedkom. Ale určite je osobou, ktorá môže mať informácie dôležité pre vyšetrovanie. Znepokojuje nás, že po kontakte s Anninou sestrou odmietol uviesť svoje skutočné údaje či telefónne číslo. Preto sa teraz sústreďujeme na zistenie jeho totožnosti,“ zdôrazňuje Burzacki.
Tím sa tiež snaží zistiť, kde Anna bývala alebo kde sa zdržiavala po strate dokladov. To by mohlo výrazne zúžiť pátrací priestor. „V takýchto prípadoch sa nedá spoliehať na jediný smer. Treba preverovať posledné kontakty, monitoring, hostely, miesta práce, náhodné osoby aj digitálne stopy. Každá časová medzera môže byť dôležitá. Ak sa podarí určiť miesto posledného pobytu a zabezpečiť pachové stopy, zvažujeme aj využitie špeciálne vycvičených psov,“ dodáva koordinátor tímu.
Rodina prosí o pomoc
Zúfalá rodina Anny prosí verejnosť o akékoľvek informácie. Annina sestra žiada každého, kto Annu videl, rozprával sa s ňou, stretol ju na Malorke alebo vie, kde mohla byť, o okamžitý kontakt.
"Každý detail môže byť dôležitý. Prosím aj osobu, z ktorej profilu Anna písala, aby sa ozvala a vysvetlila, kedy a za akých okolností s ňou bola v kontakte," vyzýva sestra, ktorá chce s rodinou nájsť pravdu a nájsť Annu, ktorá na Malorke bola od novembra 2025. Rodina aj vyšetrovatelia veria, že sa Anna nájde živá a zdravá.