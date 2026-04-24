USA a EÚ chcú koordinovať obchodné politiky v oblasti kritických minerálov

WASHINGTON - Spojené štáty a Európska únia (EÚ) v piatok predstavili akčný plán na koordináciu obchodných politík a opatrení v oblasti dodávateľských reťazcov kritických minerálov. Cieľom plánu je uzavretie záväznej dohody v budúcnosti. Informuje o tom agentúra Reuters.
Strategia proti čínskej dominancii
Plán síce výslovne nespomína Čínu, no je súčasťou širšej snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa spolupracovať so západnými spojencami na oslabení dominantného postavenia Číny v oblasti materiálov kľúčových pre nové technológie.
Čína využíva svoju kontrolu nad spracovaním mnohých minerálov ako geoekonomickú páku, niekedy obmedzuje export, tlačí ceny nadol a podkopáva schopnosť iných krajín diverzifikovať zdroje materiálov používaných pri výrobe polovodičov, elektromobilov a moderných zbraňových systémov.
USA a EÚ hovoria o spoločnom postupe
Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer, ktorý sa má ešte v piatok stretnúť s eurokomisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom, uviedol, že USA a EÚ zdieľajú záväzok „riešiť netrhové politiky a praktiky, ktoré deformovali dodávateľské reťazce kritických surovín“.
Washington a Brusel budú skúmať, ako môžu obchodné nástroje, napríklad cenové minimá, posilniť domáci priemysel v oblasti kritických minerálov, ako aj ďalšie odvetvia kľúčové pre konkurencieschopnosť.