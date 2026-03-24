Zbohom, bezplatné suveníry! Hotely vyhlásili vojnu miznúcim uterákom: TAKTO teraz sledujú každý jeden kus bielizne!

LONDÝN - Na prvý pohľad nenápadná inovácia, v praxi však citeľná úspora. Hotely začínajú do uterákov a županov všívať technológiu, ktorá im pomáha mať poriadok v textíliách a obmedziť straty bez toho, aby zasahovali do súkromia hostí.
Prevádzkovatelia hotelov sa dlhodobo stretávajú s problémom miznúcej posteľnej bielizne, uterákov či županov. Riešením sa stáva technológia RFID – malé, odolné čipy, ktoré sa nenápadne zašívajú priamo do švov textílií. Vydržia vysoké teploty aj opakované pranie, pričom umožňujú sledovať ich životný cyklus, píše Conde Nast Traveller. Vďaka nim majú hotely lepší prehľad o tom, koľkokrát bola konkrétna položka vypraná, kde sa v rámci prevádzky nachádza a kedy sa stratila. Ako upozorňujú odborníci z praxe, nejde len o krádeže zo strany hostí, k stratám často dochádza aj v skladoch, pri manipulácii personálu či počas prania.
Dodávatelia hotelového textilu potvrdzujú, že ide o dlhodobý problém, ktorý má citeľný finančný dopad. Moderné sledovanie preto pomáha nielen šetriť náklady, ale aj efektívnejšie riadiť zásoby. Dôležité však je, že tieto čipy neslúžia na sledovanie hostí. Nejde o GPS zariadenia a neumožňujú určiť, kto si konkrétny uterák odniesol ani z ktorej izby zmizol. Ich funkcia je čisto interná – slúžia na evidenciu a logistiku v rámci hotela.
Zaujímavosťou je, že hotely väčšinou neriešia stratené uteráky priamou náhradou od hostí. Ak už dôjde k účtovaniu, týka sa skôr hodnotnejších predmetov, ako sú župany. Napriek tomu sa objavujú aj prípady, keď ubytovacie zariadenia volia prísnejší prístup a hrozia vysokými pokutami, čo má skôr preventívny než reálny efekt. Technológia, ktorá zostáva očiam skrytá, tak mení spôsob, akým hotely spravujú svoje vybavenie – nenápadne, no účinne.