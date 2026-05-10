ONLINE Odpoveď Iránu na mierový plán USA je na stole! Rieši sa vojna aj lodná doprava

TEHERÁN - Iránske Revolučné gardy v sobotu pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a „nepriateľské lode“ v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom útokov. S odvolaním na iránske médiá o tom informovala agentúra AFP.
15:30 Irán poslal prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v regióne, uviedli v nedeľu iránske štátne médiá. Informuje správa agentúry AFP.
„Islamská republika Irán dnes prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov poslala svoju odpoveď na najnovší text navrhnutý Spojenými štátmi na ukončenie vojny,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra IRNA bez uvedenia ďalších podrobností. Podľa iránskych médií sa odpoveď Teheránu na návrh USA sústreďuje na ukončenie vojny a bezpečnosť námornej dopravy.
14:00 Šéf iránskeho centrálneho vojenského velenia Alí Abdolláhí sa stretol s najvyšším vodcom krajiny Modžatom Chameneím, ktorý sa od svojho vymenovania v marci tohto roka doposiaľ neobjavil na verejnosti, uviedla v nedeľu iránska štátna televízia. Informuje správa agentúry AFP.
13:50 Katarské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo o útoku dronu na obchodnú loď, ktorý spôsobil malý požiar, ale nikto nebol zranený. Píše o tom agentúry AFP. „V nedeľu ráno bola zasiahnutá dronom komerčná nákladná loď v teritoriálnych vodách krajiny severovýchodne od prístavu Mesaieed prichádzajúca z Abú Zabí. Incident mal za následok obmedzený požiar na palube plavidla bez hlásených zranení,“ uviedlo ministerstvo na platforme X. „Plavidlo pokračovalo v ceste smerom k prístavu Mesaieed po tom, čo bol požiar uhasený,“ dodalo bez podrobností o pôvode dronu.
8:59 O americkej podpore katarskej obrany i úlohe Kataru pri presadzovaní stability a bezpečnosti na Blízkom východe hovoril v sobotu americký minister zahraničia Marco Rubio s katarským premiérom Muhammadom bin Abdar Rahmánom Sáním. Uviedol to dnes hovorca americkej diplomacie Tommy Pigott. Podľa agentúry AFP schôdzka vo Washingtone zdôraznila úlohu kľúčového sprostredkovateľa, ktorým je Dauha pre Spojené štáty v regióne. USA v týchto dňoch očakávajú iránsku odpoveď na návrh mierovej dohody.
„Každý útok na iránske tankery alebo komerčné plavidlá povedie k tvrdému útoku na jedno z amerických centier v regióne a na nepriateľské lode,“ uviedli gardy deň po amerických útokoch na dva iránske tankery v Ománskom zálive. Stanica al-Džazíra s odvolaním na iránsku agentúru IRIB informovala o vyhlásení veliteľa Revolučných gárd, ktorý tvrdí, že raketové systémy gárd a drony „sú zamerané na americké ciele v regióne a na nepriateľské lode agresora“ a čakajú na rozkaz na paľbu.
Americká stíhačka v piatok vystrelila na dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou a vyradila ich z prevádzky. USA ich obvinil z narúšania americkej blokády iránskych prístavov. Iránsky vojenský predstaviteľ pre iránske médiá povedal, že námorníctvo islamskej republiky reagovalo údermi. Prezident USA Donald Trump v piatok uviedol, že očakáva odpoveď Iránu na najnovší návrh Washingtonu na mierovú dohodu „údajne dnes večer“. Podľa AFP však dosiaľ neboli žiadne verejné náznaky, že Teherán odpovedal na tento návrh.