Dráma v bratislavskej Petržalke má pokračovanie: Zadržaného muža budú stíhať väzobne

BRATISLAVA- Obvinený 36-ročný muž, ktorého polícia zadržala tento týždeň na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke, bude stíhaný väzobne. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako vysvetlila, Mestský súd Bratislava I sa stotožnil s podnetom vyšetrovateľa na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. „V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 36-ročnému L. Z. trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila polícia.
Policajti zadržali muža pri stredajšom (6. 5.) zásahu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zásah polície v Petržalke sprevádzali aj varovné výstrely. Na Lužnej ulici narazilo auto do fontány, ktorú poškodilo.