Utorok17. marec 2026, meniny má Ľubica, zajtra Eduard

Sexuálny škandál: Pár si to rozdával na cintoríne pri kostole! Pred zrakmi šokovaných ľudí

Pri tomto kostole došlo k incidentu.
Pri tomto kostole došlo k incidentu. (Zdroj: Google Street View)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BRANDON - Dvojica v Anglicku čelí obvineniam po tom, čo mala mať sex na cintoríne pri kostole uprostred dňa pred očami rodičov a detí.

Scéna ako z nočnej mory: deti išli zo školy a uvideli to

Bežná cesta domov sa pre viaceré rodiny zmenila na nepríjemný zážitok. Pri kostole St Peter’s v meste Brandon v anglickom grófstve Suffolk sa odohrala situácia, ktorá šokovala okoloidúcich.

Podľa Daily Star mala dvojica priamo na verande kostola vykonávať sexuálnu aktivitu, a to uprostred dňa – približne o 15:30. V tom čase pritom cintorínom prechádzali rodičia s deťmi vracajúcimi sa zo školy.

Polícia zasiahla: padli konkrétne obvinenia

Prípad nezostal bez následkov. Muža identifikovaného ako Scott Mackender (59) obvinili z pohoršovania verejnosti.

Žena, Judith King (45), ktorú polícia zadržala ešte v ten istý deň v oblasti Newmarketu, čelí rovnakému obvineniu, pričom jej navyše kladú za vinu aj napadnutie.

Zásah polície ocenil aj predseda rady okresu West Suffolk Phil Whittam, ktorý vyzdvihol rýchlu reakciu bezpečnostných zložiek.

Nie ojedinelý prípad: podobná scéna aj v londýnskom autobuse

Incident pri kostole však nie je jediný, ktorý v poslednom čase pobúril verejnosť. Ďalší prípad sa odohral v Londýne, tentoraz priamo v pohybujúcom sa autobuse.

Na videu, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, je zachytený pár na hornom poschodí typického červeného dvojposchodového autobusu. Muž sedel na zadnom sedadle, zatiaľ čo žena pred ním vykonávala podozrivé pohyby, ktoré vyvolali dojem sexuálneho aktu.

Celá situácia sa odohrala počas jazdy na Uxbridge Road v časti Hayes v západnom Londýne. Video natočil náhodný svedok a záznam trvá približne 20 sekúnd.

Pobúrenie verejnosti: „Toto už je za hranou“

Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať. „Robiť toto na verejnosti je šialené,“ uviedla miestna obyvateľka Leah Ray. „Správajú sa ako zvieratá,“ reagoval Amir Blake. „Vo verejnom autobuse? To je nechutné,“ pridala sa Jody. Ďalší komentujúci to zhrnul stručne: „Mali si nájsť súkromie.“

Dopravca začal vyšetrovanie

Dopravný podnik Transport for London potvrdil, že sa prípadom zaoberá. „Spolupracujeme s prevádzkovateľom autobusovej linky aj s políciou, aby sme objasnili okolnosti videa, ktoré koluje na sociálnych sieťach,“ uviedol hovorca spoločnosti.

Zároveň pripomenul, že cestujúci sú povinní dodržiavať pravidlá prepravy. Tie jasne zakazujú správanie, ktoré môže obťažovať alebo znepríjemňovať cestu ostatným pasažierom.

Verejný priestor má svoje hranice

Oba prípady – pri kostole aj v autobuse – opäť otvorili otázku hraníc správania na verejnosti. Zatiaľ čo polícia rieši konkrétne obvinenia, reakcie ľudí ukazujú, že podobné incidenty vyvolávajú silné emócie a narúšajú pocit bezpečia aj bežného fungovania v spoločnom priestore.

Viac o téme: KostolSexCintorínVeľká Británia
Nahlásiť chybu

Krv, bolestivé úrazy aj
Krv, bolestivé úrazy aj nečakaní svedkovia: Najbizarnejšie intímne TRAPASY, ktoré sa úplne vymkli spod kontroly!
Zaujímavosti
Pozrite si hodinky: Odborníci
Pozrite si hodinky: Odborníci odhalili ideálny čas na INTIMITU podľa vášho veku, večer to prekvapivo NIE JE!
Zaujímavosti
Mojtaba Chameneí je novým
Šokujúce odhalenie: Chameineího syn má problém so sexom! Do Londýna chodil trénovať
Zahraničné
Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Martin Pospíšil po výhre nad Rumunskom: Zvládli sme to a zápas dohrali v pohodovej atmosfére
Tréner Martin Pospíšil po výhre nad Rumunskom: Zvládli sme to a zápas dohrali v pohodovej atmosfére
Basketbal
Kapitánka Nikola Dudášová: Do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať
Kapitánka Nikola Dudášová: Do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať
Basketbal
Poslanci 77 hlasmi zrušili zákon o zriadení úradu, ktorý mal nahradiť ÚOO
Poslanci 77 hlasmi zrušili zákon o zriadení úradu, ktorý mal nahradiť ÚOO
Správy

Domáce správy

Únia posiela inžinierov na
Únia posiela inžinierov na Ukrajinu: Budú skúmať stav ropovodu, Kyjev sľubuje opravu do mesiaca a pol
Domáce
Ilustračné foto
Levice sa zahalia do smútku: Nečakaná smrť obľúbeného farára Jána († 72)! Dojemné slová, TAKTO si ho budú pamätať
Domáce
Koalícia cúvla! Úrad na
Koalícia cúvla! Úrad na ochranu oznamovateľov ostáva: Vlastný zákon zrušili pre obavy z Bruselu
Domáce
Dôležitá zmena v doprave v Košiciach: Zastávky Mlynská bašta a Vodná sa dočasne presúvajú
Dôležitá zmena v doprave v Košiciach: Zastávky Mlynská bašta a Vodná sa dočasne presúvajú
Košice

Zahraničné

Pri tomto kostole došlo
Sexuálny škandál: Pár si to rozdával na cintoríne pri kostole! Pred zrakmi šokovaných ľudí
Zahraničné
Manžel načapal ženu s
Manžel načapal ženu s milencom v karavane: Nastala dráma, strhla sa krvavá bitka! Skončilo to na súde
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Zelenskyj v Londýne: Ukrajinskí experti už na Blízkom východe likvidujú iránske drony a rakety
Zahraničné
DRÁMA v Alpách! Bratov
DRÁMA v Alpách! Bratov zmietla lavína neďaleko zjazdovky, jeden skončil v bezvedomí...TRAGICKÉ SPRÁVY z nemocnice
Zahraničné

Prominenti

V Dunaji ako upravená
V Dunaji ako upravená dáma, no realita je INÁ: Takto vyzerá slovenská herečka bez mejkapu!
Domáci prominenti
Jane Fonda a Barbra
Spor legiend, Jane Fonda pohoršená kvôli Redfordovi: Nehorázne! Miesto nej som tam mala stáť JA
Zahraniční prominenti
Pavol Plevčík
Prešľap herca Plevčíka: Na javisko vyšiel opitý, predstavenie museli stopnúť! Verejné ospravedlnenie
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Smutná správa zo sveta filmu: Náhle zomrel slovenský režisér!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Krv, bolestivé úrazy aj
Krv, bolestivé úrazy aj nečakaní svedkovia: Najbizarnejšie intímne TRAPASY, ktoré sa úplne vymkli spod kontroly!
Zaujímavosti
Podpora zdravia srdca, zníženie
Podpora zdravia srdca, zníženie LDL cholesterolu a boj s vnútornými zápalmi: Toto ovocie si dajte!
vysetrenie.sk
Prémie mohli získať v
Na stoly vysypal 7 MILIÓNOV eur! Šéf šokoval zamestnancov netradičnou ODMENOU, takto vysvetlil HORY PEŇAZÍ v hotovosti
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vrátili sa do hotelovej izby a odhrnuli perinu: Po tom, čo TAM NAŠLI, okamžite balili kufre! Jeho VÝHOVORKA vás dorazí
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Šport

Manchester City – Real Madrid CF: Online prenos z odvety osemfinále Ligy majstrov
Manchester City – Real Madrid CF: Online prenos z odvety osemfinále Ligy majstrov
Liga majstrov
Arsenal dominoval v odvete, PSG nedalo Chelsea šancu a po jasnom triumfe postupuje
Arsenal dominoval v odvete, PSG nedalo Chelsea šancu a po jasnom triumfe postupuje
Liga majstrov
Neuveriteľný obrat v odvete: Sporting po dominantnom výkone ukončil nórsku rozprávku
Neuveriteľný obrat v odvete: Sporting po dominantnom výkone ukončil nórsku rozprávku
Liga majstrov
VIDEO Nestačilo ani dvojgólové vedenie: Východniarske pohárové derby ponúklo fantastické divadlo
VIDEO Nestačilo ani dvojgólové vedenie: Východniarske pohárové derby ponúklo fantastické divadlo
Slovnaft Cup

Auto-moto

Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Po škole do zamestnania
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills" budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Kariérny rast
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Pracovné prostredie
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Domáce bake rolls
Chuťovky
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Rady a tipy

Technológie

Turecký Baykar predstavil ťažký kamikaze dron K2. Dolet má viac než 2 000 kilometrov
Turecký Baykar predstavil ťažký kamikaze dron K2. Dolet má viac než 2 000 kilometrov
Armádne technológie
Lekári podali špeciálny liek priamo do nádoru a imunita sa „prebudila“. Rakovina začala miznúť po celom tele
Lekári podali špeciálny liek priamo do nádoru a imunita sa „prebudila". Rakovina začala miznúť po celom tele
Veda a výskum
Čínsky humanoid Unitree G1 dokázal hrať tenis ako človek. Na kurte mu to miestami išlo dokonca lepšie než ľuďom
Čínsky humanoid Unitree G1 dokázal hrať tenis ako človek. Na kurte mu to miestami išlo dokonca lepšie než ľuďom
Technológie
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman". Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Armádne technológie

Bývanie

Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Pre kutilov

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
Náradie
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Partnerské vzťahy
Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pri tomto kostole došlo
Zahraničné
Sexuálny škandál: Pár si to rozdával na cintoríne pri kostole! Pred zrakmi šokovaných ľudí
Manžel načapal ženu s
Zahraničné
Manžel načapal ženu s milencom v karavane: Nastala dráma, strhla sa krvavá bitka! Skončilo to na súde
Ilustračné foto
Domáce
Levice sa zahalia do smútku: Nečakaná smrť obľúbeného farára Jána († 72)! Dojemné slová, TAKTO si ho budú pamätať
DRÁMA v Alpách! Bratov
Zahraničné
DRÁMA v Alpách! Bratov zmietla lavína neďaleko zjazdovky, jeden skončil v bezvedomí...TRAGICKÉ SPRÁVY z nemocnice

Ďalšie zo Zoznamu