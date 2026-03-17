Sexuálny škandál: Pár si to rozdával na cintoríne pri kostole! Pred zrakmi šokovaných ľudí

BRANDON - Dvojica v Anglicku čelí obvineniam po tom, čo mala mať sex na cintoríne pri kostole uprostred dňa pred očami rodičov a detí.
Scéna ako z nočnej mory: deti išli zo školy a uvideli to
Bežná cesta domov sa pre viaceré rodiny zmenila na nepríjemný zážitok. Pri kostole St Peter’s v meste Brandon v anglickom grófstve Suffolk sa odohrala situácia, ktorá šokovala okoloidúcich.
Podľa Daily Star mala dvojica priamo na verande kostola vykonávať sexuálnu aktivitu, a to uprostred dňa – približne o 15:30. V tom čase pritom cintorínom prechádzali rodičia s deťmi vracajúcimi sa zo školy.
Polícia zasiahla: padli konkrétne obvinenia
Prípad nezostal bez následkov. Muža identifikovaného ako Scott Mackender (59) obvinili z pohoršovania verejnosti.
Žena, Judith King (45), ktorú polícia zadržala ešte v ten istý deň v oblasti Newmarketu, čelí rovnakému obvineniu, pričom jej navyše kladú za vinu aj napadnutie.
Zásah polície ocenil aj predseda rady okresu West Suffolk Phil Whittam, ktorý vyzdvihol rýchlu reakciu bezpečnostných zložiek.
Nie ojedinelý prípad: podobná scéna aj v londýnskom autobuse
Incident pri kostole však nie je jediný, ktorý v poslednom čase pobúril verejnosť. Ďalší prípad sa odohral v Londýne, tentoraz priamo v pohybujúcom sa autobuse.
Na videu, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, je zachytený pár na hornom poschodí typického červeného dvojposchodového autobusu. Muž sedel na zadnom sedadle, zatiaľ čo žena pred ním vykonávala podozrivé pohyby, ktoré vyvolali dojem sexuálneho aktu.
Celá situácia sa odohrala počas jazdy na Uxbridge Road v časti Hayes v západnom Londýne. Video natočil náhodný svedok a záznam trvá približne 20 sekúnd.
Pobúrenie verejnosti: „Toto už je za hranou“
Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať. „Robiť toto na verejnosti je šialené,“ uviedla miestna obyvateľka Leah Ray. „Správajú sa ako zvieratá,“ reagoval Amir Blake. „Vo verejnom autobuse? To je nechutné,“ pridala sa Jody. Ďalší komentujúci to zhrnul stručne: „Mali si nájsť súkromie.“
Dopravca začal vyšetrovanie
Dopravný podnik Transport for London potvrdil, že sa prípadom zaoberá. „Spolupracujeme s prevádzkovateľom autobusovej linky aj s políciou, aby sme objasnili okolnosti videa, ktoré koluje na sociálnych sieťach,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Zároveň pripomenul, že cestujúci sú povinní dodržiavať pravidlá prepravy. Tie jasne zakazujú správanie, ktoré môže obťažovať alebo znepríjemňovať cestu ostatným pasažierom.
Verejný priestor má svoje hranice
Oba prípady – pri kostole aj v autobuse – opäť otvorili otázku hraníc správania na verejnosti. Zatiaľ čo polícia rieši konkrétne obvinenia, reakcie ľudí ukazujú, že podobné incidenty vyvolávajú silné emócie a narúšajú pocit bezpečia aj bežného fungovania v spoločnom priestore.