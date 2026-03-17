Manžel načapal ženu s milencom v karavane: Nastala dráma, strhla sa krvavá bitka! Skončilo to na súde

VOJETICE - Manžel už dlhší čas podozrieval svoju manželku z nevery. K odhaleniu došlo po tom, ako ju pristihol "in flagranti". Incident, ktorý sa odohral jedného dňa v noci okolo pol jedenástej, vyústil do fyzického konfliktu a následne do súdneho konania.
Už dlhší čas mal Jan A. (42) podozrenie, že jeho manželka ho podvádza. Jeho obavy sa potvrdili, keď ju jedného dňa prichytil s milencom v karavane vo Vojeticiach na Klatovsku, opisujú prípad Novinky.cz. Jan A. sa rozhodol konfrontovať svoju manželku. Prudko zabúchal na dvere karavanu a následne ich vytrhol.
"V noci sa ozývali údery do dverí a trhanie za kľučku. Podľa hlasu som spoznala, že je to môj manžel. Z toho, ako kričal, bolo jasné, že je úplne nepríčetný. Potom vylomil dvere a snažil sa dostať dnu," opísala dramatické okamihy manželka Marcela, ktorá prežívala obrovský strach. Keď sa k nim dostal, požadoval od svojej manželky vysvetlenie danej situácie. Podľa jej slov milenec Luboš Š. reagoval rýchlo. "Najprv ho vytlačil von a potom sa bili za autom. Nevidela som to, ale trvalo to asi päť minút," uviedla.
"Druhý muž ho najprv udrel kolenom do hrude a potom ho napadol niekoľkými údermi teleskopickým obuškom, pričom mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a práceneschopnosť," opísala štátna zástupkyňa, podľa ktorej to mohlo mať vážnejšie následky.
Marcela dodala, že manžel sa vrátil z bitky ako prvý. "Povedal mi, že som št*tka a že so mnou končí. Potom prišiel Luboš, celý od krvi,“ spomínala žena na situáciu, v ktorej sa ocitla. Dodala, že už predtým manželovi oznámila, že sa chce rozviesť.
Konanie Luboša Š., milenca manželky, nebolo trestným činom, ale len priestupkom, rozhodol nakoniec súd. Aj keď podľa predsedu senátu Petra Sperka mohlo ísť o zložitú životnú situáciu pre Jana, bol to on, kto konflikt vyvolal poškodením dverí karavanu a ďalším agresívnym správaním. Dodal, že Jan A. útok zveličil a svojou výpoveďou sa snažil druhému obžalovanému uškodiť. Rozhodnutia súdu sú právoplatné.