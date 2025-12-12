Porovnali sme ceny v Bratislave, Brne a Schloss Hofe: Kde sa vám vianočné trhy najviac oplatia?

Adventné trhy lákajú každý rok tisíce návštevníkov, ktorí si chcú vychutnať punč, typické dobroty či sviatočnú atmosféru. Pozreli sme sa na tri populárne predvianočné destinácie Slovákov, aby sme zistili, ako sa tento rok pohybujú ceny, kde si punč či cigánsku dáte výhodne a kde už treba siahnuť hlbšie do peňaženky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šimečka sa po bujarej noci v parlamente rozohnil: V parlamente sa vraj chľastalo! Alkohol cítil z viacerých