Vodopád v 6 500 metroch? Lenka Poláčková opisuje desivé zmeny, ktoré zažila pri výstupe na Everest: Himaláje sa topia pred očami

Je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest bez pomoci kyslíka. V relácii Pravda o klíme hovorila Lenka Poláčková a jej manžel Jan Poláček nielen o výstupoch v Himalájach, ale aj o tom, ako meniaca sa klíma mení hory a ako by sa v nich ľudia mali správať, aby ostali aspoň v takom stave, v akom sú dnes.
