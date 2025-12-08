Považie dostalo predvianočný darček: Nový Kaufland sa čoskoro otvára

V Považskej Bystrici to začína voňať nielen sviatkami, ale aj veľkou novinkou. Kaufland otvára v meste už svoju druhú predajňu a prináša moderné miesto, kde vybavíte veľký rodinný nákup rovnako pohodlne ako rýchlu zastávku po ceste domov. Stane sa aj vaším favoritom na každodenné nákupy?
Považská Bystrica sa dočká novej adresy, kde sa bude nakupovať rýchlejšie, pohodlnejšie a najmä bez stresu. Kaufland otvára na Lánskej ulici novú predajňu, na čo sa v nej zákazníci od decembra môžu tešiť? Na moderné prostredie, najširší výber potravín pod jednou strechou, čerstvý sortiment za výhodné ceny aj na množstvo praktických riešení, ktoré obyvateľom Považia uľahčia každodenné nakupovanie. V novom Kauflande je samozrejmosťou veľkorysá rozloha s prehľadným usporiadaním sortimentu a rýchle vybavenie nákupu, o ktoré sa postarajú štyri klasické a desať samoobslužných pokladníc.
„Veríme, že novú predajňu si Považskobystričania obľúbia rovnako ako tú, ktorú v meste už poznajú a stane sa miestom ich každodenných nákupov. Predajňa ponúka príležitosť nakupovať pohodlne, efektívne aj v modernom prostredí a my sa tešíme, že vďaka nej sme k našim zákazníkom opäť o čosi bližšie,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sortiment, z ktorého si vyberie každý
Aj vy si pri výbere potravín potrpíte na čerstvosť? Tu si prídete na svoje, pretože v regáloch nebude chýbať denne čerstvá ponuka ovocia a zeleniny, mäsa, mliečnych produktov či pekárenských výrobkov. Na pultoch dostane priestor všetko, čo robí Kaufland Kauflandom, čiže obľúbené privátne značky K-Classic, K-Free, K-Take it veggie alebo produktový rad K-Z lásky k tradícii, ktorý pre zákazníkov reťazca prinášajú domáci výrobcovia. A ak neradi čakáte na obed, poteší aj samoobslužná vitrína s čerstvým sushi, ktorá môže byť počas pracovného dňa správnou voľbou.
Nechýbajú zelené riešenia
Aj v Považskej Bystrici myslel obchodný reťazec na udržateľnosť a predajňu vybavil mnohými inováciami. Využite odpadového tepla z chladiacich systémov, zelená strecha nad personálnym zázemím či dažďová záhrada, ktorá premení dažďovú vodu na úžitok, to sú len niektoré z ekologických opatrení, na ktoré sa prevádzka spolieha. Štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo využijete tiež, stačí vložiť prázdny obal a triedenie máte vybavené.
Tak čo, prídete sem nakúpiť? Ak áno, môžete si byť istí, že na tejto adrese budú vaše nákupy rýchle, pohodlné a bez stresu. Presne tak, ako to máte radi.
-reklamná správa-