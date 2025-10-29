Revolúcia v cestovaní: Čoraz viac ľudí lieta úplne bez batožiny

Možno ste už aj na vlastné oči videli cestovateľov, ktorí na letisko prichádzajú bez akéhokoľvek kufra. Na pleci majú malú kabelku, ruksak alebo mini cestovateľskú tašku a takto priamo kráčajú na kontrolu a ku gatu. Nový trend cestovania naľahko naberá na popularite a stáva sa akýmsi symbolom boja proti leteckým spoločnostiam a zvyšujúcim sa poplatkom.
