Krvavá história Soulu: V Kórejskej vojne padol za jediný rok až štyrikrát

Krátko nad ránom 28. júna 1950 vtrhnú severokórejské vojská, vyzbrojené sovietskymi tankami, do Soulu. Hoci Južná Kórea nemá takmer žiadne protitankové zbrane, prezident Li zdôrazňuje, že mesto treba hájiť do posledného muža. Sám však z metropoly utečie už deň pred jej pádom!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nečakané ODHALENIE počas cestnej kontroly! Žiaka autoškoly dostali do úzkych: Čo ste užil? No, perník
Bratislava zrušila pomník vplyvného komunistu! VIDEO Socha je z námestia preč, TOTO s ňou spravia