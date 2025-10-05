Les žien: Mangrovníky majú pre obyvateľky Papuy obrovský význam, je ich však čoraz menej

Mangrovníky sú unikátne stromy a kry, ktoré rastú na rozhraní mora a pevniny. V Indonézii zohrávajú obrovskú ekologickú aj spoločenskú úlohu - najmä Papua je domovom najzachovanejších mangrovových lesov na svete a ich obnova a pestovanie sú dôležitou súčasťou ochrany životného prostredia. Výrazne pri tom pomáhajú aj miestne ženy.
