TOTO robíte aj vy zle: 12 chýb pri čistení kuchyne, ktorým by ste sa podľa mikrobiológov mali vyhnúť

Pozrite si 12 častých chýb, ktoré robíte pri čistení kuchyne – mikrobiológovia varujú pred baktériami, krížovou kontamináciou a zápachom. Získajte osvedčené tipy ako udržať kuchyňu skutočne čistú.

Chlebcová si Holubca prikovala k nohe svadbou a nekončí: O toto sa bude snažiť stoj čo stoj!
Prominenti
Babiša vo volebnom štábe privítali aplauzom
Správy
Zoznámte sa: Toto sú noví súťažiaci v šou Pečie celé Slovensko
Prominenti

Domáce správy

OKTAGON 77 Bratislava: LIVE
maxmma.sk
Aktualizujeme PRVÉ reakcie slovenských politikov
Domáce
FOTO Vážna nehoda na úseku
Domáce
Výstava v Oravskej galérii: Diela Radovana Čerevku odhaľujú tvár vojny a moci
Dolný Kubín

Zahraničné

Iránsky vodca Sajjid Alí
Zahraničné
Aktualizujeme Je ROZHODNUTÉ: Parlamentné voľby
Zahraničné
Unikli tajné informácie: Boeing
Zahraničné
FOTO Veľký ZVRAT pri lodnom
Zahraničné

Prominenti

Daniel Junas
Domáci prominenti
Karel Gott
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Cash Warren a Jessica
Zahraniční prominenti
Filip Tůma a Barbora
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TOTO robíte aj vy
vysetrenie.sk
Lekár z Harvardu varuje:
Zaujímavosti
Narodil sa bez palcov,
Zaujímavosti
Utajená viedenská krásavica: Prvá
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Domáce

Ekonomika

Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Šport

Chelsea FC – Liverpool FC: Online prenos zo siedmeho kola Premier League
Premier League
VIDEO Pomsta slovenskému brankárovi: Rusko zažilo šialenú bitku! Tréneri cítili veľký hnev
KHL
Neobháji titul na domácej pôde: Pohánková v semifinále podľahla Češke po tesnej bitke
WTA
Fatálne zlyhanie a dodatočná zmena výsledku: Pravidlá zneli jasne, Košiciam kontumovali zápas!
Slovensko

Auto-moto

Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Vzťahy na pracovisku
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Výber receptov

Technológie

Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vesmír
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Armádne technológie
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Bezpečnosť
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Bezpečnosť

Bývanie

Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Pre kutilov

Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie

5 signálov, že ste konečne v zdravom vzťahu a nie len v ďalšej ilúzi: Tieto signály vám povedia viac než si myslíte
Partnerské vzťahy
Je ROZHODNUTÉ: Parlamentné voľby
Zahraničné
PRVÉ reakcie slovenských politikov
Domáce
Vážna nehoda na úseku
Domáce
Unikli tajné informácie: Boeing
Zahraničné
