Zdravá večera pre lepší spánok: 3 chutné recepty a tipy, čo jesť pred spaním

Zdravý spánok je nevyhnutný pre celkové fyzické aj psychické zdravie. Málokto si však uvedomuje, že kvalitu spánku výrazne ovplyvňuje aj večera. Nie je jedno, čo večer zjeme – niektoré potraviny totiž pomáhajú telu uvoľniť sa, podporujú tvorbu spánkového hormónu melatonínu a zlepšujú regeneráciu počas noci.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zubárka prekročila všetky hranice a zatkli ju: Vážne ohrozenie pacientov, pri zákrokoch nasadila sekundové lepidlo!
Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), kondoluje aj primátor!
Nehoda Gašpara pod Zoborom a nový konflikt: Šimečka si podal SUPERAUTO šéfa tajných, ten mu nezostal nič dlžný!