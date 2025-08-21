Nečakaná bolesť pod ľavým rebrom: Čo ju spôsobuje a kedy spozornieť?

Bolesť pod ľavým rebrom je pomerne častý symptóm, ktorý môže súvisieť s viacerými orgánmi alebo problémami v oblasti hrudníka, brucha a dokonca aj chrbtice. Niekedy ide o banálnu záležitosť, inokedy však môže signalizovať vážnejší zdravotný problém.
