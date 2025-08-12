Desivé odhalenie odborníčky: VIDEO Bežná súčasť vašej spálne môže byť portálom pre duchov!

WASHINGTON – Leah, známa na TikToku ako @psychicleah, sa živí ako médium a demonologička a tvrdí, že komunikuje s duchmi. V nedávnom videu upozornila, že mať zrkadlo oproti posteli je podľa nej veľké riziko. „Neviem to zdôrazniť dosť – neumiestňujte zrkadlo oproti svojej postele. Do domu si tak pozvete nežiadané entity, a verte, nechcete, aby som k vám musela prísť odstraňovať niečo s nízkou vibráciou,“ varovala.
Podľa nej môže zrkadlo spôsobovať nepokojný spánok a otvárať cestu „všetkým typom duchov“, ktorí sa môžu do domácnosti dostať. Mimoriadne nebezpečné sú podľa nej zrkadlá z druhej ruky – tie môžu niesť „zadržanú energiu“ z predchádzajúceho domova, ktorej pôvod nemusí byť pozitívny, informoval LadBible.
Leah tvrdí, že keď ju volajú riešiť prípady s „neželanými duchmi“, zrkadlo v spálni je často hlavnou príčinou. Riešením je podľa nej zrkadlo zakryť látkou alebo dekou, pravidelne ho „čistiť“ pomocou šalvie a vykonávať ochranné modlitby.
Jej rady potvrdili aj sledovatelia. „Moja stará mama vždy hovorila, aby zrkadlo nikdy nebolo oproti posteli. Ak išla niekam prespať, hneď ho zakryla,“ napísala jedna z komentujúcich. Ďalšia žena opísala desivý zážitok so starožitným zrkadlom z aukcie: „Zlá energia a zvláštne skreslenie v odraze… Zbavila som sa ho, ako len bolo možné.“
Podľa Leah je jednoduché riešenie jasné: presuňte zrkadlo alebo ho zakryte – a urobte všetko pre to, aby ste ochránili svoju spálňu pred neželanými návštevníkmi z „druhej strany“.