Zvrátený úchyl sa vkradol do spálne: FOTO Ženu si opakovane obzeral baterkou počas spánku!

Zvrátený votrelec prešiel okolo kamery a ožaroval spiace nahé ženské telo baterkou

Podľa záznamov z 2. júna bol muž v dome celkovo 32 minút. Po tom, čo prehľadal kabelku a ukradol 300 eur, vstúpil do spálne – nie raz, ale až osemkrát. V každom prípade namieril baterku priamo na Pilar, pričom sa zameral výhradne na jej intímne partie, informoval LadBible. Jeho zvrátené pohyby zachytila bezpečnostná kamera, na ktorú sa muž dokonca aj pozrel. „Ten muž k nám neprišiel kradnúť. Prišiel kvôli mne,“ povedala Pilar pre miestne médiá. „Večer predtým som bola doma sama. Čo by sa stalo, keby prišiel vtedy?“

Alex, ktorý je zápasník a len deň predtým sa vrátil z turnaja v Nemecku, povedal, že jeho partnerka sa po vzhliadnutí záznamu cíti „zneuctená“ a sám votrelca označil za „chorého predátora“. „V dome máme veľa cenností, ale jeho nezaujímali. Zaujímalo ho iba telo mojej ženy,“ hovorí Alex. Pilar odvtedy trpí nočnými morami, spí so zatvorenými oknami a dverami a dokonca zmenila stranu postele, teraz spí ďalej od dverí.

Pilar y Álex descansan en su cama cuando un ladrón entra por una ventana de la vivienda y se dirige al dormitorio a mirar hasta en 8 ocasiones las partes íntimas de Pilar 🤯



Obaja sa rozhodli zverejniť zábery s nádejou, že pomôžu polícii páchateľa identifikovať. Polícia v Marbelle potvrdila, že začala vyšetrovanie, analyzuje kamerové záznamy, no zatiaľ nikoho nezadržala. Pilar momentálne podstupuje psychologickú liečbu. „Ten strach si so sebou nesiem aj do spánku,“ dodala. Ak sa páchateľa podarí identifikovať, čelí veľmi vážnym obvineniam. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní.