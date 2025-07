Kuriózny omyl na ceste: Muž nechal svoju manželku na čerpacej stanici, neuveríte, KEDY si všimol jej absenciu!

(Zdroj: Getty Images)

Zaujímavý začiatok dovolenky, na ktorý zrejme rodina len tak nezabudne sa odohral po ceste do Maroka. Francúzska rodina zastala na jednej z čerpacích staníc. Po tom, čo 62-ročný muž nasadol do auta zabudol na to najdôležitejšie, svoju manželku, informovali francúzske médiá.

Na chýbajúcu matku v automobile neupozornila ani dcéra muža, pretože v tom čase spala. Muž tak na skutočnosť, že svoju vlastnú manželku zabudol na čerpacej stanici prišiel až po neuveriteľných 4 hodinách a takmer 300 kilometroch. So svojím zúfalstvom sa obrátil na políciu, no nedokázal si spomenúť, na ktorom mieste ženu zabudol.

Rozpamätal sa však, že naposledy tankoval niekde pri meste Orléans. Polícia preto informovala niekoľko hliadok, aby sa poobzerali po zabudnutej žene. Po žene sa ale zľahla zem. Polícia sa preto začala domnievať, že muž nechal niekde manželku úmyselne. Zvrat v prípade poskytol až jej mobilný telefón. Podľa lokalizácie sa manželka rozhodla na zábudlivého manžela počkať na čerpacej stanici.

V departmente Deux-Sévres ide o ojedinelý a mimoriadne bizarný prípad. Na základe vyšetrovania polícia zistila, že zabudnutie nebolo úmyselné a rodina tak mohla pokračovať v ceste.