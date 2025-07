Muž pri magnetickom rybolove vytiahol z rieky nevybuchnutý granát: Na miesto dorazila pyrotechnická jednotka VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Minett, ktorý sa magnetickému rybolovu venuje už päť rokov, vytiahol z vody neznámy kovový predmet, ktorý mu pripomínal výbušninu. Vďaka skúsenostiam nestratil hlavu, granát nechal vo vode a kontaktoval políciu. „Sme na takéto nálezy zvyknutí, preto nás to neprekvapilo. Postupovali sme podľa protokolu – nechali sme granát tam, kde bol a zavolali sme políciu,“ uviedol Paul pre spravodajský portál Need To Know. „Na miesto prišli policajti veľmi rýchlo, uzavreli okolie a čakali na špecialistov.“

Na miesto dorazila aj jednotka pre zneškodňovanie výbušnín (EOD), ktorá pomocou röntgenu potvrdila, že ide o delostrelecký granát, pravdepodobne z obdobia druhej svetovej vojny. Následne ho previezli na bezpečné miesto, kde ho odborne zneškodnili. Miestni obyvatelia údajne počuli výbuch pri Priory Parku. „Občas sa stretneme s reakciami, že zbytočne míňame peniaze daňových poplatníkov a zaťažujeme políciu, no my si myslíme, že čistíme vodné toky. Nikoho tým neohrozujeme – len zbavujeme rieky nebezpečného odpadu,“ dodal Paul.

Polícia z Bedfordshiru potvrdila, že miesto nálezu bolo okamžite uzavreté v okruhu 100 metrov. „Na miesto prišiel špecializovaný tím EOD, ktorý premiestnil granát na bezpečné miesto, kde bola následne vykonaná kontrolovaná explózia,“ uviedol hovorca polície.