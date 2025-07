Zabudnutá zbierka šperkov sa predala za osemnásobok odhadu: Majiteľka ju mala takmer 20 rokov uloženú doma v skrini FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Majiteľka historickej kolekcie šperkov, ktorá bola vydražená za osemnásobok pôvodne odhadovanej sumy, si želá zostať v anonymite. Pre portál What’s The Jam uviedla, že zbierku pred 18 rokmi zdedila po svojej tete. „Odkedy som ju zdedila, šperky a hodinky boli v taške v zadnej časti skrinky. Mala som ich doma celé roky a rozhodla som sa, že už je načase s tým niečo urobiť.“ Pôvodne jej bola ponúknutá suma 1000 libier (1160 eur), no namiesto toho, aby ponuku prijala, rozhodla sa vyhľadať ďalší odborný názor a navštívila The Auction Café. „Tam mi povedali, že tieto predmety by mohli mať oveľa vyššiu hodnotu,“ spomína si. „Nikdy predtým som nevyužila služby aukčného domu, ale to, že ponúkali bezplatné ohodnotenie, celý proces veľmi uľahčilo. Som z predaja nadšená.“ Aukcia sa konala 2. júna v aukčnej sieni Winterton’s v meste Lichfield (Staffordshire).

Podľa aukcionára Richarda Wintertona ide o ukážkový príklad toho, aké cenné veci môžu ľudia uchovávať bez toho, aby poznali ich skutočnú hodnotu. „Bola to nádherná kolekcia, skutočný viktoriánsky poklad, ktorý nadchol našich odhadcov,“ uviedol. „Nikdy skutočne neviete, čo doma máte, kým to neponúknete v dražbe. Aj keď sa ukáže, že vec nemá vysokú hodnotu, je lepšie sa najprv poradiť s odborníkmi. Preto je vždy dobré vyhľadať bezplatné ohodnotenie a poradenstvo od našich profesionálnych znalcov. V tomto prípade celková hodnota kolekcie dosiahla zaslúžených 8 255 libier (9571 eur). Ide o fantastický výsledok, ktorý vznikol vďaka bezplatnému ohodnoteniu a bez nutnosti objednania sa.“ Zabudnutá zbierka tak majiteľke nakoniec priniesla potešujúci výsledok, ktorý ďaleko prevýšil pôvodné očakávania.