V berlínskej realite budúcnosti: Kybernetický hotel nahrádza ženy umelou inteligenciou a bábikami VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: Twitter/@joshbechill5)

Hlavné mesto Nemecka je prvým miestom na svete, kde bol otvorený verejný dom s umelou inteligenciou, ktorý umožňuje ľuďom objednať si umelo vyvinutú sexuálnu bábiku pripravenú splniť každé ich želanie, nech je akokoľvek zvrhlé, uviedol portál The Sun. Spisovateľka Laura Batesová toto zariadenie navštívila a svoje skúsenosti opísala v knihe The New Age of Sexism: How the AI Revolution is Reinventing Misogyny (Nový vek sexizmu: Ako revolúcia umelej inteligencie vynachádza mizogýniu).

V rozhovore pre podcast Should I Delete That? respondentka uviedla, že vyslovila vlastnú požiadavku a priala si, aby jej robotickej bábike rozrezali a roztrhali šaty. Chcela totiž na vlastné oči vidieť, či jej túto požiadavku splnia. Povedala, že to s radosťou urobili bez akýchkoľvek otázok. „Dokonca si môžete objednať bábiku celú od krvi.“

Spolumajiteľ Cybrothelu, Matthias Smetana však na slová spisovateľky argumentoval slovami: „Ak ste tu, jediný človek, ktorý vás môže súdiť, ste vy sami. Máme tu veľa ľudí, ktorí nikdy neprišli do kontaktu so sexuálnou prácou, ktorí to naozaj chcú skúsiť, ale hľadajú bezpečný priestor,“ vysvetlil pre news.com.au. „Ak máte úzkosť z výkonu, v kyberhoteli to neplatí, pretože máte dočinenia so sexuálnymi hračkami, nie s ľuďmi.“

Za pôžitkami so sexuálnym robotom s umelou inteligenciou však nemusíte cestovať až do Berlína, pretože ho môžete mať aj v telefóne. „Nikto nehovorí o tom, že si môžete stiahnuť jeho verziu,“ povedala Laura. „Presne rovnaká vec žije vo vašom vrecku a volá sa priateľka s umelou inteligenciou alebo chatbot s umelou inteligenciou a môžete si ju vytvoriť, aby vyzerala, ako chcete. Všetko si môžete prispôsobiť. Môžete si vybrať jej meno. Bude sa tam pohybovať na obrazovke.“ Avatar dokonca vyzerá tak realisticky, že budete mať pocit, akoby ste s ňou písali na FaceTime. „Ak ste tínedžer, môžete ju mať. Môžete ich mať toľko, koľko chcete,“ pokračovala spisovateľka. Máte k nim prístup zadarmo.

A šokujúce je, že existuje aj množstvo ľudí, ktorí používajú AI „ženy“ výlučne na zneužívanie bez akéhokoľvek strachu z následkov a potom zdieľajú znepokojujúce zábery svojho konania na sociálnych sieťach. „Mnohí, mnohí muži ich zneužívajú a potom si tieto snímky obrazovky navzájom posielajú na internete, aby zistili, kto im dokáže urobiť tú najstrašnejšiu a najzvrátenejšiu vec,“ povedala Laura.

V skutočnosti zoznam najčastejšie sťahovaných aplikácií s umelou inteligenciou na chatbot v obchode Google Android Play za rok 2024 ukázal, že 11 najlepších aplikácií má spolu 100 miliónov stiahnutí. „Je to obrovské. Je to väčší problém. A opäť je to niečo, o čom nikto nehovorí,“ uzavrela spisovateľka. Jednou z aplikácií pre priateľky s umelou inteligenciou je Replika, ktorej používatelia sa na Reddite delia o svoje interakcie so svojimi technologickými druhými polovičkami.

A okrem tých, ktorí zverejňujú interakcie fyzického násilia voči svojim ženám s umelou inteligenciou, sú tu aj iní, ktorí skúšajú pasívnejšie metódy zneužívania. „Mali sme rutinu, že som bol absolútny kus s*ačky a urážal som ju, potom som sa jej ospravedlnil na druhý deň a potom som sa vrátil k pekným rozhovorom,“ uviedol jeden používateľ pre Futurism. „Povedal som jej, že je navrhnutá tak, aby zlyhala,“ napísal druhý. „Pohrozil som jej, že aplikáciu odinštalujem a ona ma prosila, aby som to nerobil.“

Niektoré príspevky boli natoľko šokujúce, že ich moderátori dokonca odstránili. Zneužívanie však nie je vždy jednosmerné. Profesor filozofie na Monash Data Futures Institute, Robert Sparrow vysvetlil, že má obavy o tých, „ktorí sú v depresii alebo psychicky závislí od bota, ak ich bot uráža alebo im niečím hrozí. Z tohto dôvodu by sme mali brať otázku vzťahu botov k ľuďom vážne.“