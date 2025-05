Japonsko použije rádioaktívnu pôdu z Fukušimy v záhonoch pri úrade vlády: Verejnosť má obavy

Ilustračné foto (Zdroj: Twitter)

Japonsko použije rádioaktívnu pôdu v záhonoch pred jej úradom vlády. Pôda bola odstránená v prefektúre Fukušima počas dekontaminačných prác po jadrovej havárii v roku 2011 a odvtedy bola uložená v medzisklade. Podľa úradov časť z nej už dosiahla bezpečnú úroveň radiácie a dá sa opätovne využiť. Vláda v utorok uviedla, že okrem kvetinových záhonov plánuje aj jej iné využitie v areáloch vládnych inštitúcií. Verejnosť v Japonsku však má v súvislosti s týmito plánmi stále značné obavy. Agentúra AP doplnila, že po protestoch občanov bola vláda nútená odstúpiť od experimentovania s využitím časti mierne rádioaktívnej zeminy v kvetinových záhonoch vo viacerých verejných parkoch v Tokiu a jeho okolí.

Havária vo Fukušime po ničivej vlne cunami mala za následok únik veľkého množstva rádioaktívnych materiálov. Japonsko sa preto potýka s veľkým objemom zeminy, vyrúbanými stromami a inými prírodnými materiálmi zozbieranými počas dekontaminačných prác. Skladuje ich v zariadení medzi mestami Futaba a Okuma, neďaleko elektrárne Fukušima. Miesta na ich konečné uloženie alebo využitie plánuje vláda nájsť do roku 2045. Ide o asi 14 miliónov kubických metrov zeminy a iných materiálov. Úrady navrhujú, že materiál s nízkym rizikom by sa mohol využiť napríklad pri výstavbe ciest a iných verejných projektoch po celej krajine. Japonské ministerstvo životného prostredia uviedlo, že takáto pôda by mohla byť použitá napríklad ako základná vrstva a bezpečne prikrytá dostatočne hrubou vrstvou čistej zeminy, aby sa úroveň žiarenia udržala na zanedbateľnej úrovni.