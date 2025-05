Šokujúce ceny v Disney Worlde

cesta do Disney World (Zdroj: Getty Imagaes / JHVEPhoto)

Používatelia sociálnych sietí zostali v nemom úžase po tom, ako otec päťčlennej rodiny uviedol, že minul takmer 1 400 dolárov (1236,20 eur), keď vzal na jeden deň svoju päťčlennú rodinu do Disney Worldu, uviedol portál New York Post. Video s podrobnými informáciami o premrštenej cene lístkov, jedla, parkovného a suvenírov, nazbieralo na uvedenej sociálnej sieti viac ako 7,7 milióna pozretí. Ešte predtým, ako sa s rodinou vydal za brány zábavnému parku, zaplatil 30 dolárov za celodenné parkovanie na mieste vzdialenom 20 minút cesty autom juhozápadne od Orlanda.

Celkové náklady na vstupenky pre kvinteto vrátane dieťaťa mladšieho ako desať rokov, sa vyšplhali na neuveriteľných 974 dolárov (860 eur), čiže približne toľko, koľko stojí spiatočný let z New Yorku do Ríma. Otec povedal, že by zaplatili viac, keby sa rozhodli pre vstupenku Lightning Lane, ktorá umožňuje obísť bežný rad až na tri atrakcie za 35 dolárov (31 eur) na osobu.

This guy shows how much it costs for a day at Disney for a family of 5 pic.twitter.com/VfVhbVL2dP — Financial Dystopia (@financedystop) May 3, 2025

Aj občerstvenie ubralo z financií rodiny výraznú čiastku. Po prvej jazde si kúpili dve fľaše vody a tri zmrzliny, čo ich vyšlo na 29,50 dolára (26 eur). Potom praclík pre deti a pivo pre otca stáli ďalších 19 dolárov (16,78 eur). Rodina navštívila aj obchod so suvenírmi, kde otec zamietol synovu žiadosť o svetelný meč za 44,99 dolára (39,73 eur). „Bolo to ťažké nie,“ vyhlásil a doplnil, že aj za obed v Pizzerizzo minuli nemalý peniaz. Každý člen rodiny si objednal pizzu s prílohou naviac a malý nealkoholický nápoj, čo ich spolu stálo 44,35 dolára (39,16 eur).

Po obede rodina navštívila park Star Wars: Galaxy Edge, kde minuli astronomickú sumu za rôzne cash-in produkty. Patrili medzi ne Coca-Cola s motívom Hviezdnych vojen za 6,50 dolárov (5,74 eur), churro, margarita a voda za 36 dolárov (31,79 eur) a špeciálne modré mlieko za 10,29 dolárov (9,09 eur), ktoré sa po prvý raz objavilo vo filme Star Wars: Epizóda IV: Nová nádej. Ich výdavky na občerstvenie tak dosiahli šokujúcich 101,29 dolárov (89,44 eur).

Práve keď si otec myslel, že sa míňanie konečne skončilo, zvyšok rodiny sa rozhodol, že chce ísť na večeru do Disney Springs. „Toto miesto bolo pre mňa doslova peklom, v každom obchode a reštaurácii bolo plno ľudí,“ lamentoval. Rozhodli sa pre mexickú reštauráciu Frontera Cocina, ktorá je niekoľkonásobným držiteľom ceny Jamesa Bearda Ricka Baylessa. Objednali si carnitas, carne asada, nealkoholické nápoje, margaritu a ich celkové náklady dosiahli 245,27 dolárov.

Rodina chcela ísť neskôr nakupovať, ale našťastie už bolo neskoro, preto sa rozhodli, že výlet ukončia. Celkovo za jeden deň utratili 1 391,91 dolárov (1229 eur). Po tomto zistení sa otec obrátil na používateľov sociálnej siete s otázkou: „Utratili by ste toľko za deň v Disney?“ Mnohí komentujúci boli nad sumou zdesení, pričom jeden z nich ju nazval „nehoráznou“ a druhý napísal: „Zastavil som sa pri tom, že lístky sú takmer za 1 000 dolárov (883 eur), nemá zmysel pozerať na zvyšok. Walt Disney by sa obracal v hrobe.“ Tretí pokračoval: „Disney je teraz pre väčšinu rodín, žiaľ, nedostupný.“ Ďalší poukázali na to, že výlet by bol oveľa drahší, keby tam leteli lietadlom alebo si rezervovali hotel, pričom jeden z nich tvrdil, že pobyt v rezorte stojí až dvakrát toľko. Niektorí však rodine vyčítali, že minula veľa peňazí na jedlo. „Chráň ich nebesá, aby neustále nejedli. Mohli väčšinu toho jedla nahradiť prerušovaným pôstom alebo sa len najesť v aute cestou tam.“ Iní zas pripustili, že cena sa im v skutočnosti zdala byť menšia, ako predpokladali pri takej veľkej skupine. Jeden z komentujúcich poznamenal, že pri toľkých ľuďoch by očakával, že bude výlet stáť 3 500 dolárov (3090,51 eur).

Predstavitelia spoločnosti Walt Disney, ktorí pracujú na tvorbe cien pre jej zábavné parky, vo februári priznali, že tento zážitok sa stal pre mnohých priemerných Američanov nedosiahnuteľným a obvinili manažérov, že sa stali „závislými na zvyšovaní cien“. V správe z roku 2024 sa uvádza, že ceny potravín v Disney Worlde sa za posledné desaťročie zvýšili v priemere o 61 percent, čo je takmer dvojnásobok miery inflácie v tomto období.