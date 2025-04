Zázračná metóda proti lenivosti? Odborníčka radí: Toto 60-sekundové pravidlo vám pomôže nakopnúť sa!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Aj keď sa môže zdať, že domáce povinnosti nemajú konca – kopy bielizne, riady v dreze či prach na policiach – psychoterapeutka Mikela Hallmarková tvrdí, že riešením môže byť práve pravidlo 60 sekúnd. „Vytvára to návyk, ktorý znižuje neporiadok,“ povedala pre denník Daily Mail. Metóda je jednoduchá: ak nejaká úloha trvá menej ako minútu, dokončite ju okamžite. Či už ide o zbieranie špinavého oblečenia, utieranie pracovnej dosky alebo odkladanie vecí na svoje miesto, takéto rýchle rozhodnutia zabraňujú hromadeniu povinností a uvoľňujú priestor pre dôležitejšie úlohy.

(Zdroj: Getty Images)

„Je tu určitý pocit naliehavosti, ktorý prichádza s pochopením, že ak to bude trvať minútu alebo menej, musím to urobiť,“ vysvetľuje Hallmarková. Zároveň to prináša pocit uspokojenia z vyradenia položiek zo zoznamu úloh. Táto technika môže byť mimoriadne užitočná pre ľudí, ktorí bojujú s prokrastináciou, ADHD alebo duševným preťažením. „Pravidlo jednej minúty môže byť účinné pre tých, ktorí majú tendenciu odkladať úlohy alebo sa cítia paralyzovaní chaosom vo svojom živote,“ tvrdí Hallmarková. Jednoduché a rýchle plnenie drobných povinností dokáže prelomiť začarovaný kruh neustáleho odkladania.

Hoci si mnohí myslia, že na veľké zmeny sú potrebné radikálne kroky, odborníci sa zhodujú, že malé návyky môžu priniesť najväčšie výsledky. „Návyky sa ťažko menia, ale pravidlo s presným časovým rámcom môže pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia vymaniť zo vzorca chronického odkladania,“ uzatvára Hallmarková.