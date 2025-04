Mamičku vydesila detská autosedačka: Skoro som dostala infarkt, kto TOTO navrhol?! FOTO Veď pozrite

(Zdroj: Reddit/Xerzajik)

USA – Rodičia zažívajú rôzne stresové situácie, no len máloktorá sa vyrovná pocitu, že mohli nechtiac ohroziť vlastné dieťa. Presne to sa stalo anonymnej matke, ktorá sa na sociálnej sieti Reddit podelila o moment, keď si na okamih myslela, že svoju dcéru nechala pripútanú v rozpálenom aute.

Našťastie išlo iba o optický klam a vinníkom bol netradičný dizajn autosedačky s motívom Disney princeznej. Tento model má na opierke hlavy vytlačenú tvár Popolušky a jej ruky natiahnuté po lakťových opierkach. Keď matka letmo skontrolovala zadné sedadlo, na chvíľu sa jej zdalo, že tam stále sedí jej dcéra. „Z kútika oka som mala pocit, že som ju nechala celý deň sedieť v rozpálenom aute. Skoro som dostala infarkt. Kto toto navrhol?!“ napísala vydesená žena. Príspevok okamžite zaujal tisíce používateľov, ktorí jej zdieľali jej zdesenie. „Toto je najdesivejšia autosedačka, akú som kedy videl,“ komentoval jeden z nich. „Zaujímalo by ma, koľko ľudí už takmer volalo políciu, kým si uvedomili, že je to len sedačka.“ Ďalší komentujúci s humorom dodal: „Vaše dieťa bude raz spomínať na dlhé cesty s usmievajúcou sa Popoluškou.“

Kým mnohí rodičia matku podporili, našli sa aj takí, ktorí nechápali, prečo si takú zvláštnu autosedačku vôbec kúpila. „Nie je to nič skryté, čo by si nemohla všimnúť pri kúpe. Je to doslova hlavný dizajnový prvok,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší ironicky poznamenal: „Kto si toto vlastne kupuje? Je to hrozné.“ Okrem vizuálneho spracovania však niektorí poukázali aj na možné bezpečnostné nedostatky sedačky. Podľa odporúčaní Americkej akadémie pediatrov by deti mali zostať v autosedačke otočenej proti smeru jazdy čo najdlhšie – až kým nedosiahnu maximálnu povolenú výšku alebo hmotnosť, čo býva zvyčajne okolo štvrtého roku života. Následne prechádzajú na sedačky otočené v smere jazdy s bezpečnostnými pásmi – akou je aj tento model s Popoluškou.

Práve tu však vznikla obava o správne nastavenie pásov. „Pokiaľ nemá dcéra autorky tohto príspevku extrémne dlhý krk, opierka hlavy je príliš vysoko alebo sú ramenné popruhy príliš nízko,“ upozornil jeden z komentujúcich. Podľa neho by ramenné popruhy nikdy nemali začínať hlboko pod ramenami, čo je na fotografii sedačky jasne viditeľné. „Dokonca sú tam vyššie zárezy na pásy, ktoré sú určené pre väčšie deti,“ dodal. Netradičná autosedačka tak rozvírila nielen diskusiu o bizarnom dizajne, ale aj o bezpečnostných aspektoch, ktoré by rodičia pri jej kúpe nemali podceňovať.