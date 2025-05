Muž podvádzal tehotnú manželku: Spôsob, akým na tom prišla, vás rozzúri! Ako si na to vôbec našiel čas?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sarah Macleanová sa na sociálnej sieti TikTok podelila o neuveriteľný príbeh, ktorý šokoval tisíce ľudí. Po deviatich rokoch manželstva a v pokročilom štádiu tehotenstva zistila, že jej manžel ju podvádzal, no spôsob, akým na to prišla, je ako zo špionážneho filmu. Keď jej partner z ničoho nič oznámil, že ju už nemiluje a presťahoval sa k svojej matke, jej podozrenie sa začalo stupňovať. Čoskoro však odhalila ohromujúcu pravdu – a to vďaka zoznamu zablokovaných kontaktov vo svojom telefóne.

Najskôr si Sarah všimla, že jej muž neodišiel k matke, ale býval u priateľa. Keď na sociálnych sieťach narazila na jeho fotografie s kolegyňou, nadobudla podozrenie, že románik začal ešte predtým, ako sa jej priznal. Skutočný šok však prišiel až potom, keď sa jej na TikToku ozvala neznáma žena. Tá tvrdila, že mala s jej manželom vzťah, a poslala Sarah svoje telefónne číslo. Keď sa Sarah pokúsila ženu kontaktovať, správa neprešla. Prezrela si preto zoznam zablokovaných kontaktov vo svojom mobile. To, čo tam našla, ju úplne paralyzovalo – 208 zablokovaných čísel, o ktorých nemala ani potuchy. A všetky patrili ženám v jej veku. Ukázalo sa, že jej manžel sa dlhé roky tajne dostával do jej telefónu a systematicky blokoval čísla, aby sa žiadna z jeho mileniek nemohla spojiť so Sarah a odhaliť jej pravdu o jeho dvojitom živote.

Video, v ktorom Sarah popisuje svoj príbeh, sa rýchlo stalo virálnym a získalo takmer 300-tisíc videní. Diváci v komentároch neskrývali svoje zdesenie: „Keď si povedala 208, moja čeľusť dopadla na podlahu.“ Ďalší dodal: „Ako mal na to všetko čas?“ Niektorí ju však utešovali: „Je to znak, že nebol ten pravý. Teraz môžeš byť šťastná bez neho.“ Hoci Sarah prežila zničujúcu zradu, mnoho ľudí verí, že jej odhalenie bolo v skutočnosti obrovským darom. Teraz má šancu začať nový život – bez klamstiev a manipulácií.