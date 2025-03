Nezbedná mačka sužuje mesto: „Kupuje“ si cigarety, chodí do kasína aj barov! Ľudí zaujíma len jedno

(Zdroj: Facebook/Mischief’s adventures in Plymouth/Michelle O'Dowd)

Mesto Plymouth má hotovú raritu a je ňou mačka Mischief, neblaho preslávená svojimi dobrodružnými kúskami, ktorými ovládla TikTok. Patria medzi ne návštevy univerzity, vkrádanie sa do barov a dokonca aj nakupovanie vapiek. Miestni obyvatelia vytvorili na Facebooku skupinu Mischief’s adventures in Plymouth obsahujúcu mapu, ktorá zobrazuje všetky miesta, kde sa mačka pohybuje a opäť niečo vystrája. Mediálna umelkyňa Amii Illustrates, ktorá žije v tej istej lokalite ako Mischief, sa rozhodla zdieľať niektoré z najbláznivejších dobrodružstiev tohto živočícha. Na niektorých z najšialenejších fotografií vidno mačku, ako vchádza do triedy v škole, prechádza obchodným centrom a potuluje sa v budove Študentskej únie miestnej univerzity.

„Prisahám, že ju vždy vidím na mojom zadnom dvore, takže naozaj nemám tušenie, ako si nájde čas na toto všetko. Alebo ako sa dostane všade?“ pýta sa Amii. Tie najbláznivejšie fotografie dokumentujú Mischief v obchode s vapkami a vyzerá to tak, že „kupuje“ jednu z e-cigariet. Na ďalšej fotografii ju vidno v miestnom kasíne Ladbrokes, kde podľa komentára špekuluje a „hazarduje“, zatiaľ čo niekoľko ďalších záberov ju zachytáva v okamihu, keď sa túla po baroch. Kvôli jej schopnosti nenápadne sa presúvať po meste ju niektorí ľudia obvinili z toho, že sa vlámala do auta, aby ukradla jedlo z McDonald’s.

(Zdroj: Facebook/Mischief’s adventures in Plymouth/Ellie Harris)

Okrem toho sa údajne vkradla do viacerých domov, bezplatne sa vozí nákladnými dodávkami a na krku má aj dvojnásobné obvinenie z údajného vniknutia na námornú základňu v Plymouth. Avšak väčšina komentárov sa postavila na obranu Mischief. „Ktovie, mačky predsa môžu mať koníčky,“ napísal jeden z nich. „Vy ste to úplne zle pochopili, to je váš primátor, ktorý sa stará o svojich voličov,“ žartoval ďalší. Divákov možno najviac šokovala fotografia, na ktorej sa mačka dobrovoľne objavila v miestnej veterinárnej klinike. „Ísť k veterinárovi dobrovoľne je šialené,“ uviedol jeden z komentujúcich.