Ako je možné, že si to nevšimol? VIDEO nešikovného vodiča baví internet: Pozrite na tú pohromu pri parkovaní

(Zdroj: TikTok/afvofficial)

Vodič SUV si pri parkovaní nevšimol, že kufor jeho auta je stále otvorený. Keď sa pokúsil vojsť do garáže, dvere sa zasekli a auto uviazlo. Namiesto toho, aby skontroloval, čo sa stalo, rozhodol sa pokus zopakovať – no tentoraz pridal viac plynu. Výsledok? Rozbité zadné sklo a ešte väčší problém.

Video sa objavilo na TikToku, kde používatelia rýchlo reagovali na vodičovu nešikovnosť. „Ak sa ti to na prvý pokus nepodarí, skús to znova,“ žartoval jeden z komentujúcich. Ďalší sa pýtal: „Ako je možné, že si to neuvedomil po prvom pokuse?“ Niekto iný dodal: „Naozaj by ma zaujímalo, čo mu behalo hlavou.“

Vodič sa nakoniec rozhodol podeliť o video zo svojej bezpečnostnej kamery, aby ostatným pripomenul, aké dôležité je dávať pozor na detaily. Aj keď ho oprava auta určite vyjde draho, aspoň sa postaral o virálny hit na internete.