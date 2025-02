Nadávate často ako pohani? Vedci pre vás majú dobrú správu: V jednej veci ste lepší ako tí, ktorí nenadávajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Každý z nás už určite aspoň raz v živote vypustil poriadne „šťavnaté“ slová – či už zo zlosti, prekvapenia alebo frustrácie. Nadávky sú bežnou súčasťou reči a hoci ich spoločnosť často považuje za neslušné, vedci prišli so zaujímavým zistením. Ľudia, ktorí nadávajú častejšie, sú podľa nich úprimnejší ako tí, ktorí sa vždy držia prísnych pravidiel zdvorilosti. Ako uvádza portál Phys.org, výskum odhalil jasné spojenie medzi nadávkami a čestnosťou. Ľudia, ktorí sa neboja používať „tvrdšie slová“, majú tendenciu menej klamať a menej manipulovať s ostatnými. „Čím menej filtrujete svoju reč, tým je pravdepodobnejšie, že nebudete filtrovať ani pravdu,“ tvrdia vedci.

(Zdroj: Getty Images)

Inými slovami – ak patríte medzi tých, ktorí si občas neodpustia nejaké to expresívne slovo, existuje veľká šanca, že hovoríte to, čo si naozaj myslíte. Jeden z autorov výskumu, doktor David Stillwell z Cambridgeskej univerzity, vysvetľuje: „Nadávky môžu byť nevhodné, ale často sú prejavom úprimnosti.“ To znamená, že ak vám niekto povie niečo neprikrášlené a použije pri tom aj nadávku, možno mu budete veriť viac ako osobe, ktorá sa snaží byť vždy až neprirodzene zdvorilá.

Vedci analyzovali jazyk 75 000 používateľov Facebooku a zistili, že tí, ktorí častejšie používali nadávky, boli v priemere úprimnejší. Často používali zámená „ja“ a „mne“, čo naznačuje, že si stoja za svojimi slovami. Nadávanie teda nie je len spôsob, ako si uľaviť pri hneve, ale môže byť aj prostriedkom na vyjadrenie emócií či dokonca humoru.