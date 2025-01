Dokážete vyriešiť túto morbídnu HÁDANKU? Ak áno, pravdepodobne ste psychopat! Len pre odvážnych

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Narcista, ktorý na TikToku vystupuje pod menom „The Nameless Narcissist“, zdieľal hádanku, ktorú vraj správne vyriešila len jeho sestra – diagnostikovaná sociopatka – a on sám. Hádanka znie: Žena na pohrebe matky stretne muža, ktorého považuje za spriaznenú dušu. Po pohrebe si však uvedomí, že sa nepýtala na jeho meno ani kontakt. O týždeň neskôr zavraždí svoju sestru. Prečo? „Pre mňa bola odpoveď jasná... Moji priatelia však ostali prekvapení,“ uviedol chlapík vo videu.

Odpoveď je zarážajúca. Žena zabila sestru v nádeji, že sa muž objaví aj na ďalšom pohrebe. Podľa muža táto hádanka odhaľuje schopnosť myslieť chladne a bez emócií, čo sú znaky spojené s psychopatiou a sociopatiou. Hádanka o pohrebe však nie je jediným testom, ktorý má naznačiť psychopatické sklony. Napríklad známy „problém vozíka“ skúma, či by bol človek ochotný obetovať jedného človeka, aby zachránil päť ďalších. Štúdia publikovaná v časopise Cognition ukázala, že ľudia, ktorí súhlasili s obetovaním cudzinca, dosiahli vyššie skóre v testoch psychopatie a nižšie v hodnoteniach empatie.

Narcizmus, psychopatia a sociopatia sú poruchy osobnosti s odlišnými vlastnosťami, no spoločnými znakmi, ako sú manipulatívne správanie, nedostatok empatie a sebectvo. Ich diagnostika je však komplexná a vyžaduje odborné hodnotenie. „Neexistuje otázka ani prieskum, ktorý by mohol sám o sebe odhaliť tieto poruchy,“ vysvetľuje narcista vo videu. Odborníci poukazujú na to, že antisociálnu poruchu osobnosti – ktorá zahŕňa psychopatiu aj sociopatiu – možno diagnostikovať iba na základe zdĺhavých psychologických vyšetrení. Kľúčovými znakmi sú impulzívnosť, agresivita, klamstvo, nezodpovednosť a nedostatok výčitiek svedomia.