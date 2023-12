Kamionistka (40) si užívala vášnivú noc s tajomným mužom, skončila na pohotovosti: Jej výkriky počul celý hotel!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťročná vodička kamiónu a slobodná matka troch detí Hayley O'Beirnesová sa na TikToku zoznámila s novým nápadníkom. Napriek tomu, že sa po týždni chatovania stretli iba raz, záhadný muž povedal, že je do nej zamilovaný. Obaja sa už nevedeli dočkať, kedy sa stretnú, informuje The New York Post. „Po druhýkrát, čo som ho stretla, sme si naplánovali zoznamovací víkend v Manchestri a rezervovali si hotel,“ uviedla kamionistka. Spočiatku išlo všetko hladko, dali si pár drinkov. Veci však nabrali rýchly spád po tom, čo zamierili späť do hotela.

„Bol dosť hanblivý. Išla som naňho príliš tvrdo,“ povedala O'Beirnesová a dodala, že v jednej chvíli si udrela chrbát. „Hádzala som ho po spálni, dávala som ho do rôznych pozícií a cítila som, ako mi tŕpne chrbát a myslela som si, že je to trápne,“ prezradila ďalej. V istú chvíľu sa však kvôli bolesti nedokázala vôbec pohnúť. Vydala zo seba hrôzostrašné výkriky, ktoré museli počuť aj hostia vo vedľajších izbách. O'Beirnesová, ktorá už nedokázala vydržať bolesť, sa nasledujúce ráno dostavila na pohotovosť, kde lekári zistili, že počas svojho milostného vyčíňania si natrhla sval a poškodila tkanivo.

Dostala lieky proti bolesti a poslali ju domov, kde strávila nasledujúcich 11 dní pripútaná na lôžko. Nanešťastie sa ukázalo, že bolesť nie je len fyzická. Trápilo ju aj to, že jej nový nápadník sa neozýva. „Bola som uviaznutá v dome a on na mňa kašlal. Jednoducho ma oklamal,“ uviedla. Keď muža konfrontovala, povedal jej, že sa neozval kvôli tomu, že bola zaneprázdnená. To niekoľkonásobnú mamičku pobúrilo tak veľmi, že si ho na sociálnych sieťach zablokovala.

„Bola som zničená, zlomilo mi to srdce. Nebola som s nikým päť mesiacov a tento chlap mi povedal, že je do mňa zamilovaný, cítila som sa zneužitá,“ dodala. Napriek tomu ale tvrdí, že poranenie chrbta ju neodradilo od toho, aby podobné dobrodružstvo v spálni ešte raz vyskúšala. „Srdcom som výstredné dievča. Nemôžem sa dočkať, až to zopakujem – tentoraz to chcem urobiť so správnou osobou,“ dodala O'Beirnesová.