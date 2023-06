Mladík zatajil pred manželkou, čo robil na služobnej ceste: Keď to zistila, prišla nevídaná pomsta

Keď 26-ročná Indy zistila, že jej manžel počas pracovnej cesty navštívil striptízový klub a klamal o tom, vzala deti a ako odplatu išla vyčerpať jeho kreditnú kartu. Následne zverejnila na TikToku video, v ktorom sa Ben tvári nešťastne a v ruke drží kyticu kvetov. "Po týždni v psej búde som ho konečne pustila von," napísala komentár odkazujúci na známy hit "Who Let The Dogs Out". "Previnilá tvár a ručne písaný list," okomentoval príspevok jeden z jej fanúšikov, na čo Clintonová reagovala: "Tak veľmi sa bál ku mne pristúpiť."

@indyclinton when he’s been in the dog house for a week, I finally let him out ♬ Who Let The Dogs Out Original

Ben a Indy sa vzali v roku 2020. Známa influencerka sa minulý rok dostala na titulné stránky novín, keď uviedla päť pravidiel, ktoré nikdy nebude uplatňovať na svojich deťoch vrátane fyzického trestu alebo nútenia jesť zeleninu, ktorú nemajú radi. "Bola som vychovaná s opaskom a drevenou lyžicou a nemyslím si, že je to správny spôsob. Chápem, že kedysi sa to v školách takto robilo a bolo to správne, ale hovorím z vlastnej skúsenosti a viem, že situáciu to nezlepší. Spôsobí im to traumu na celý život. Ak to urobíte, je to vaša voľba, ale vaše dieťa je bezbranné," uviedla.

Indy podľa vlastných slov neustále dostáva komentáre, v ktorých sa píše, že deťom treba dať facku. Povedala aj to, že by svoje dieťa nikdy nenútila prejavovať náklonnosť. "Ak nechce niekoho pobozkať alebo objať, nikdy ho nebudem nútiť. Je mi jedno, či je to rodina, nemusí to robiť. Jeho telo, jeho pravidlá," uzavrela.