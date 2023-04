Päť jarných koníčkov na osvieženie mysle a tela: Náš druhý tip budete milovať

BRATISLAVA - Jar je obdobím nových začiatkov. Ideálny čas na to, aby ste si našli nový koníček, šport alebo nejakú aktivitu, ktorá vám pomôže osviežiť myseľ a telo. Nielenže to rozšíri obzory, ale si aj preskúšate svoju kreativitu a spravíte niečo pre svoje telo. Je čas vyjsť z komfortnej zóny a prekročiť svoje hranice.

Je jednoduché žiť v stereotype, kedy sa každé ráno začína rovnako, v práci vidíte stále tých istých ľudí a keď prídete domov, čaká vás každodenná monotónnosť. Neuviaznite v ulite a rozhoďte siete na všetky strany. Je ľahké žiť v rutine a skúšanie nových vecí je na prvý pohľad niečo ťažké. Ide o prekonávanie sa. Ťažké to bude možno zopár týždňov, ale ten rozdiel, ktorý ucítite na svojom psychickom a fyzickom zdraví, je neuveriteľný. Vyskúšajte týchto päť koníčkov a uvidíte, že sa budete cítiť lepšie.

Doprajte nový nádych záhrade

Záhradkárčenie je vhodný spôsob, ako si urýchlite a spríjemníte čas vonku. Spojenie sa s prírodou najmä v jarných mesiacoch je upokojujúce (samozrejme, ak nie si alergik). Tento koníček nie je len relaxačný a napĺňajúci, ale ponúka aj veľké množstvo benefitov pre zdravie, ako aj fyzické a psychické. Viaceré štúdie potvrdili, že práca s rastlinami znižuje hladinu stresu a zlepšuje náladu. Pobyt vonku môže zlepšiť aj imunitný systém.

Pestovanie ovocia, zeleniny alebo bylín je zdravý a ekologický životný štýl. Ak ste sa rozhodli pre tento koníček a bývate na byte, postačí vám zopár prázdnych kvetináčov alebo menší záhon. Ak ste v tomto smere začiatočníci, odporúčame začať s ľahko pestovateľnými rastlinami, ako sú bylinky, šalát alebo paradajky. Ak ste skúsenejší, môžete vyskúšať zasadiť kvety, ovocné kríky alebo stromy.

Užívajte si slnečné dni na konskom chrbte

Jazdenie na koni ako jarné hobby môže byť pre vás niečo vzrušujúce, pre niekoho dokonca adrenalínový zážitok. Nielenže sa spojíte s prírodou a zvieratami, ale ponúka aj spojenie sa s vnútorným ja. Toto malé dobrodružstvo pomáha zlepšiť rovnováhu, koordináciu a silu, zároveň znížiť stres a zvýšiť sebavedomie. Berte to ako možnosť nadviazať nové priateľstvá, aj keď iba so zvieracími kamarátmi.

Existuje viacero možností, ako si jazdenie môžete vychutnať. Navštívte blízke stajne alebo miestny ranč a zistite, či ponúkajú túto možnosť. Mnohí chovatelia ponúkajú aj možnosť vychádzky do prírody so sprievodcom, kde objavíte nový kus krajiny. Možno vás to tak očarí, že sa vaše návštevy stanú pravidelnými a naučíte sa jazdiť.

Ušetrite peniaze a pomôžte svojmu psychickému zdraviu

Kompostovanie je ekologický postup, ktorý pomáha znižovať množstvo odpadu tým, že premieňa zvyšky jedla na pôdu bohatú na živiny. Tento trend sa na Slovensku rozmohol najmä v období pandémie a tesne po nej, kedy to mnoho ľudí vyskúšalo. Stojí to naozaj za to!

Nielenže má pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože znižuje množstvo odpadu posielaného na skládky, redukuje potrebu chemických hnojív a zlepšuje kvalitu pôdy, ale pocíti to aj vaša peňaženka. Výsledok kompostovania má úžasné využitie ako bezplatný zdroj prírodného hnojiva pre záhrady a rastliny v črepníkoch. Spojte príjemné s užitočným!

Štrikované veci sú opäť in!

Vyšívanie alebo štrikovanie, to je jedno. Zamestnaj svoje ruky a zrazu sú aj všetky zlé myšlienky fuč. Nie je to len relaxačná a meditačná činnosť, ale pomôže ti zlepšiť aj sústredenie, zručnosť a jemnú motoriku. Opakujúce sa pohyby upokoja myseľ a telo, zníži sa stres a úzkosť.

Pletením a háčkovaním môžete vytvoriť viacero typov prikrývok až po zložitejšie veci. Viete tak vytvoriť skvelé personalizované darčeky, ktorými potešíte svojich blízkych. Ak sa aj necítite na vytvorenie darčeka alebo niečoho veľkého, prečo len nezoberiete ihlu a niť a nepokúsite sa naučiť novej veci, a pomôcť tým aj svojmu psychickému ja? Kam vás zavedie vaša kreativita túto jar?

Prechádzky v prírode na vyššej úrovni

Prechádzka prírodou a dýchanie čerstvého vzduchu môže mať blahodarné účinky na zdravie - pomáha znížiť stres, krvný tlak a zlepšuje náladu (pokiaľ nestretnete v prírode medveďa, ten vám tlak určite zdvihne). Táto forma cvičenia je taktiež skvelá na zlepšenie kardiovaskulárnej sústavy a pomáha aj pri redukovaní hmotnosti. Ak chcete byť sám, navštívte prírodu. Ak chcete byť s kamarátmi, choďte tiež!

Slovensko je krajina, ktorá je bohatá na zaujímavé miesta. V každom kraji sa nájdu turistické chodníčky, ktoré môžete navštíviť. Pre začiatočníkov odporúčame ľahšie trasy, ktoré nájdete na internete. Väčšinou ide o náučné chodníky alebo prechádzky parkom. V jarnom období treba vyhľadať informácie o uzávere turistických chodníkov z dôvodu prebúdzania zvierat a rodenia mláďat. Aj tak existuje veľa miest, kde sa môžete v tomto období vybrať, tak hurá do prírody!