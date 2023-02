Bývalá ruská špiónka radí, ako získať muža snov: Tipy, vďaka ktorým zviedla aj nebezpečných zločincov

NEW YORK - Ak sa vám nedarí získať svojho vysnívaného muža, bývalá sovietska špiónka sa podelila so svojimi najlepšími tipmi. Jej prvou úlohou bolo zviesť ruského drogového dílera, do ktorého sa ale zamilovala. Z Ruska preto musela utiecť. Dnes radí ženám na Instagrame, ako získať muža snov.

Aliia Rozaová (37) podľa vlastných slov dokáže očariť každého člena opačného pohlavia a samu seba opisuje ako majsterku manipulácie. Skutočná Červená volavka, ktorá bola nútená utiecť z Ruska po tom, čo sa zamilovala do drogového dílera, strávila roky školením v umení zvádzania, presviedčania a neurolingvistického programovania v štýle KGB. "Naučili ma, ako rýchlo a jednoducho zviesť akéhokoľvek muža, vrátane nebezpečných zločincov," chválila sa brunetka.

Pri príležitosti sviatku svätého Valentína sa koučka pre posilnenie postavenia žien podelila na Instagrame o päť základných tipov pre ženy, ako získať svojho princa na bielom koni, píše denník New York Post. "V prvom rade, ak chcete niekoho zviesť, mali by ste začať od seba. Milujte sa a pracujte na budovaní sebalásky a sebaúcty. Muži sa k vám budú správať tak, ako sa vy správate k sebe," uviedla. Následne vyzvala ženy, aby sa príliš nezameriavali na svoj vonkajší vzhľad a neboli príliš dostupné pre muža, ktorého chcú získať. "Muži sa nestarajú o vzhľad tak, ako o vašu osobnosť, charizmu a sexualitu. Nepodstupujte plastickú operáciu, pokiaľ to nerobíte pre seba a nedržte diéty, aby ste schudli pre niekoho iného. Vráťte sa k prvému tipu a použite svoju osobnosť na flirtovanie a očarenie muža, ktorý sa vám páči."

Muži sú podľa Rozaovej z evolučného hľadiska lovcami, čiže ak je nejaká žena príliš dostupná, nebude pre nich taká zaujímavá. Ďalším krokom je vhodne si zvoliť cieľ záujmu. "Nemrhajte čas mužmi, ktorí sa nikdy nezmenia. Preštudujte si svoj cieľ a prinúťte ho k akcii. Otestujte ho. Ak zlyhá, nečakajte, že sa o rok zmení, je lepšie oceniť váš čas a energiu a ísť ďalej, ako čakať na zlý cieľ," radí bývalá špiónka.

Taktiež je podľa nej dobré nájsť si muža, ktorý bude zdieľať vaše záujmy. "Vyberte si cieľ podľa svojich záujmov a koníčkov. Ak máte radi milovníkov športu, choďte na športové hry. Ak máte radi duchovných mužov, choďte do meditačného centra, ak máte radi biznisovo orientovaných mužov, choďte na konferenciu. Spoločné záujmy spájajú ľudí a pomáhajú im vybudovať si pevné základy." Keď už svojho vysnívaného muža získate, mali by ste sa infiltrovať do jeho vnútorného kruhu. Ak vás jeho rodina, priatelia a kolegovia nemajú radi, s najväčšou pravdepodobnosťou s vami nebude pokračovať vo vzťahu.

Rozaová sa narodila v ZSSR a ako tínedžerka sa stala ruskou špiónkou. Mala však pomer s istým Vladimirom, o ktorom mala zbierať informácie, tak neskôr z Moskvy utiekla. V súčasnosti žije v Los Angeles a v Rusu nebola už viac ako desať rokov. V roku 2004, počas svojej prvej oficiálnej misie ako špiónka, povedala, že sa zamilovala do svojho cieľa. Netrvalo však dlho a Vladimirovi spoločníci zistili, že žena je v skutočnosti špiónka. "Nasadili ma do auta a odviezli do lesa. Bola tma a desať mužov ma začalo biť. Vladimír ma zachránil pred smrťou," prezradila Aliia. Vladimir však neskôr zomrel a Rozaová sa následne zoznámila a zamilovala do ruského oligarchu, za ktorého sa v roku 2006 vydala. Jej manžela ale uväznili a vo väzení zomrel. Ruska vtedy utiekla z Moskvy so svojím malým synom Platonom a už sa nevrátila.