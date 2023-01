Keď mala dievčina 13, vyzerala na 30: Neuveríte, koľko rokov má teraz, ľudia pri pohľade na ňu žasnú

Jessica Wetzsteinová už ako 13-ročná pôsobila ako 30-ročná žena. Mohli za to jej outfity, kvôli ktorým vyzerala staršie ako jej rovesníčky. Na TikToku sa najnovšie podelila so zábermi, z ktorých sú užívatelia v nemom úžase. Video sa začína tým, že ukáže fotografiu so starším mužom na motorke. "Ľudia si vždy myslia, že toto je fotka mojich rodičov a nie mňa. Mala som vtedy štrnásť," uviedla Wetzsteinová.

Na ďalšej snímke stojí v červených bikinách pri svojich dvoch kamarátoch, ktorí vyzerajú oveľa mladšie ako ona. "Ja mám na tejto fotke 15 a oni 16 a toto je fotka, pri ktorej všetci hovoria: ‚Ach môj bože, to je jasný príklad toho, ako pôsobíš staršie v porovnaní s nimi.‘"

Video získalo viac ako 370 000 pozitívnych reakcií. "Určite to robí tenké obočie a tmavo namaľované oči, že vyzeráte ako zloduch z 90. rokov," uviedol jeden z komentujúcich. "Aj ja som v štrnástich rokoch milovala ceruzkové sukne, voľné topy a balerínky, prečo sme sa obliekali ako 46-ročné?" zamýšľa sa ďalšia užívateľka. Mnohí užívatelia TikToku súhlasili s tým, že dnes 27-ročná Jessica vyzerá mladšie ako v ranom tínedžerskom veku. "Skvelá vec je, že budete navždy vyzerať na tridsať," zavtipkovala jedna osoba, zatiaľ čo niekto iný skonštatoval, že Wetzsteinová jednoducho starne opačne.