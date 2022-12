Dramatické chvíle v reštaurácii: Dnu sa cez sklo vrútil... preboha, odkiaľ sa tam zobral?!

GETTYSBURG - Majitelia reštaurácie v Pensylvánii spolu so zamestnancami ostali vystrašení po tom, ako k nim zavítala nečakaná návšteva a navyše nezvyčajným spôsobom. Ráno im totiž jeleň prerazil predné okno podniku a voľne prebehol cez jedáleň.

Majitelia Blue and Grey Bar & Grill v Gettysburgu uviedli, že zamestnanci boli vo vnútri, keď zviera prerazilo okno. Niektorým z pracovníkov sa ho podarilo spacifikovať, zatiaľ čo iní privolali miestnu políciu a personál Správy národných parkov USA. Zasahujúci pracovníci jeleňa bezpečne naložili do zadnej časti nákladného auta a previezli mimo mesta, kde ho vypustili do prírody.