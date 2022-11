Vedci náhodou vyriešili dlhoročnú záhadu spojenú s vykonávaním veľkej potreby

ROCHESTER - Ako vznikol život? Sme vo vesmíre sami? Prečo niektoré exkrementy plávajú v toalete, zatiaľ čo iné sa potápajú? To sú otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď. Výnimkou je len posledná z nich. Odborníci úplnou náhodou prišli na to, ako je to s plávajúcimi či potápajúcimi sa výkalmi.

Dlhé roky nedokázali výskumníci vysvetliť, prečo niektoré exkrementy v záchode plávajú a iné sa potápajú. Teórie naznačujú, že zvýšený obsah tuku v stolici môže viesť k väčšej pravdepodobnosti, že stolica bude plávať. Keď sa však jedna štúdia z roku 1972, ktorá bola zverejnená v časopise The New England Journal of Medicine, zamerala na stolicu 33 zdravých jedincov (deviatich s plávajúcou stolicou, 24 s klesajúcou a šiestich s tukovou stolicou), zistila, že všetky exkrementy sa potopili, keď jedinci pred vykonaním veľkej potreby uvoľnili vetry.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Po odplynení mali predtým plávajúce a klesajúce stolice podobnú špecifickú hmotnosť, čo naznačuje, že sklon takejto stolice k plávaniu alebo klesaniu závisí skôr od rozdielov v obsahu plynu než od obsahu tuku," vysvetlili vedci z University of Minnesota Hospitals s tým, že tukové exkrementy boli menej husté, hoci to bolo spôsobené skôr zvýšením obsahu vody než tuku. Stolica teda pláva kvôli zvýšenému obsahu plynov alebo vody alebo oboch. Podľa expertov by sa preto plávajúca stolica nemala považovať za príznak steatorey - zvýšeného obsahu tuku v exkrementoch.

Galéria fotiek (3) Netrávte na WC príliš veľa času, je to nezdravé!

Zdroj: thinkstock.com

Tieto zistenia však v skutočnosti nevysvetľujú príčinu rozdielu v obsahu plynu a vody. Nedávno si tím vedcov, ktorý študoval bezmikróbové myši, všimol niečo nezvyčajné na ich výkaloch. Zatiaľ čo približne desať percent zdravých ľudí neustále produkuje plávajúce exkrementy, toto percento je oveľa vyššie u myší, až okolo 50 percent. Vedci, ktorí zverejnili výsledky svojej práce v časopise Scientific Reports, si všimli, že výkaly bezmikróbových myší majú tendenciu klesať. Pri ďalšom skúmaní odobrali črevné baktérie zdravých myší a vložili ich do žalúdka myší bez mikróbov. Po tomto zákroku začali aj ich exkrementy plávať. "Zavedením mikroorganizmov do čreva myší bez mikróbov sme presvedčivo preukázali, že kolonizácia čriev mikrobiotou je nevyhnutným predpokladom pre plávanie výkalov," priblížili experti.

Hoci zdôrazňujú, že je ešte potrebné vykonanie ďalšieho výskumu na určenie, ktoré črevné baktérie spôsobujú vznášanie exkrementov a rovnako je potrebná aj analýza ľudských výkalov. Okrem toho ale odborníci identifikovali niekoľko druhov baktérií, ktoré boli spojené s plávajúcimi výkalmi, napríklad Bacteroides ovatus či Bacteroides fragilis.